Intesa con le imprese per lo sviluppo

Si è parlato di sviluppo del territorio montano nel convegno tenutosi ieri nella Sala della Reggenza dell’Unione Montana e promosso dal gruppo Intesa Sanpaolo, quarto della serie di sei incontri previsti nel Nordest. Un incontro con una tavola rotonda, moderata dal caporedattore de Il Giornale di Vicenza Marino Smiderle, organizzato con l’obiettivo di restituire un’analisi della situazione attuale della montagna veneta con particolare riferimento ai Sette Comuni ma sopratutto di presentare i possibili strumenti e le opportunità per il suo rilancio economico, facilitando le sinergie tra i diversi attori. Dopo l’introduzione da parte di Stefano Pandato, direttore area Imprese di Vicenza di Intesa Sanpaolo, e il saluto dell’assessore regionale all’ambiente e alla Protezione Civile Gianpaolo Bottaccin, ci sono state le relazioni sul tema di Anna Maria Moressa, della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, con un quadro sulla montagna veneta con le sue principali dinamiche ed evidenze nel campo economico, nonché la presentazione del supporto di Intesa Sanpaolo per lo sviluppo del territorio montano a cura di Marco Nichele del coordinamento territoriale prodotti e segmenti della Direzione regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo. Si è dato quindi il via al confronto incentrato sulla ricerca delle necessarie sinergie tra banca, imprese e istituzioni in ottica futura. Hanno partecipato Cesare Rebeschini, segretario del Mandamento di Asiago di Confartigianato Vicenza, Loris Mattei, presidente della sezione LegnoArredo della sezione di Vicenza e titolare di LegnoPan, l’amministratore delegato della Rigoni di Asiago Andrea Rigoni, il presidente di Latterie Vicentine Alessandro Mocellin e il direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo Renzo Simonato. La discussione ha stimolato interessanti riflessioni sulle tematiche legate alla montagna, dai problemi, spopolamento in primis, alle risorse come l’agroalimentare, il legno, il turismo che vanno valorizzate e sostenute. A tal proposito Intesa Sanpaolo mette a disposizione degli operatori delle linee di credito dedicate che tengono conto delle esigenze dei vari settori. Inoltre lo scorso dicembre, con l’obiettivo di affiancare al meglio le imprese della filiera, la banca ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a supporto della filiera triveneta del legno colpita dal maltempo, ai fini del rimboschimento, di attività rigenerativa dell’ecosistema e di prelievo del legname. Le sfide per la crescita dell’Altopiano e della montagna veneta passano attraverso la valorizzazione dei suoi punti di forza, prima fra tutti l’industria casearia e agroalimentare, comparto che è quasi raddoppiato in valore passando da 51 milioni di euro nel 2008 a 92 milioni nel 2019. Dall’abbinamento dell’eccellenza alimentare con il trend crescente del turismo enogastronomico e delle offerte di degustazione e alloggio negli agroturismi montani possono nascere nuove opportunità per la destinazione turistica. La filiera del legno costituisce l’altro tassello da valorizzare nella montagna del Triveneto, che dispone di una buona dotazione di superficie a foreste e boschi (più del 15% del totale nazionale), ma che, nonostante sia alto il fabbisogno di legno grezzo da parte delle filiere del legno arredo, tra il 2001 e il 2014 ha registrato una riduzione dell’utilizzo di legno e da lavoro (-54%). La nuova attenzione all’ambiente apre nuove opportunità per la filiera foresta-legno. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Longhini