Incontro su “Lo sviluppo del territorio montano”

“Lo sviluppo del territorio montano”, tra analisi dello scenario e presentazione degli strumenti e delle opportunità per il rilancio economico, è il tema dell’incontro organizzato da Intesa San Paolo che si terrà oggi alle 17 nella Sala della reggenza dell’Unione montana ad Asiago. Ad aprire i lavori sarà Stefano Prandato, direttore area imprese Vicenza di Intesa Sanpaolo, a cui seguiranno i saluti dell’assessore regionale Gianpaolo Bottacin. Su “La montagna del Veneto: dinamiche e principali evidenze”, interverrà Anna Maria Moressa, mentre parlerà di “Supporto di Intesa Sanpaolo per lo sviluppo del territorio montano” Marco Nichele. Quindi la tavola rotonda su “Banca, imprese e istituzioni: sinergie per lo sviluppo” con Agostino Bonomo, presidente veneto di Confartigianato; Loris Mattei, presidente della sezione legno arredo di Confindustria Vicenza e titolare di Legnopan; Andrea Rigoni, ad di “Rigoni”; Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine; e Renzo Simonato, direttore regionale per Veneto, Friuli e Trentino di Intesa Sanpaolo. A moderare l’incontro sarà Marino Smiderle, caporedattore de Il Giornale di Vicenza. •

G.R.