Impazza il Capodanno sulle piste da sci

Manca il veglione, che ormai da anni richiamava turisti da tutto il Veneto, e allora le festività sull’Altopiano scorrono via sugli sci. È stato un San Silvestro all’insegna della tradizione, ma non per questo poco affollato, quello appena trascorso. Pochi interventi da parte delle forze dell’ordine, legati a danneggiamenti di poco conto per gli eccessi nei festeggiamenti, e nottata tranquilla anche per vigili del fuoco e pronto soccorso sono i lati positivi di un ultimo dell’anno che ha visto migliaia di persone frequentare i Sette Comuni per una vacanza lunga all’insegna delle feste nei locali, meno caotiche, e tra sci e divertimenti serali. Solo due, in particolare, gli interventi dei vigili del fuoco nella “notte più lunga dell’anno”. Il primo a un distributore di carburante posto lungo Via Roma a Canove di Roana, dove l’erogatore del diesel si è guastato e ha sparso gasolio su tutto il piazzale. I pompieri hanno provveduto a disattivarlo e poi a ripulire l’area dal carburante versato. Il secondo intervento è avvenuto in via Piemonte ad Asiago per l’incendio di un cassonetto dei rifiuti. I carabinieri altopianesi, durante i pattugliamenti notturni, sono stati costretti a intervenire solamente per un giovane che non rispondeva più dopo aver bevuto troppo. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Asiago dove è rimasto sotto osservazione nel pronto soccorso per il resto della notte. Altro intervento dei carabinieri a Gallio verso mattina per alcuni atti vandalici compiuti sul grande abete della piazza: alcune luci sono state rotte e ai giardini una panchina è stata divelta e poi gettata in mezzo alla strada. L’acquisizione delle riprese della videosorveglianza dovrebbe consentire di risalire agli autori del raid. Oltre a questi fatti relativamente minori la notte è trascorsa in grande serenità. Molto soddisfatti tutti i ristoratori che hanno registrato il tutto esaurito così come i rifugi che sono stati particolarmente graditi dai turisti, che sempre più ricercano divertimento ma preferibilmente immersi nella natura. Una giornata trascorsa all’aria aperta iniziata già dalle prime ore del mattino con le stazioni sciistiche e i centri fondo presi d’assalto da sciatori e ciaspolatori. Alla ski area Verena tanta era la gente che solo l’attesa di un parcheggio ha richiesto oltre mezz’ora. Un flusso che già ieri, pur rimasto consistente, è stato in parte attenuato con l’apertura tanto attesa delle piste del comprensorio Le Melette a Gallio, letteralmente invase da sciatori e turisti intenzionati a solcare nuovamente le discese e a vedere i lavori di ammodernamento condotti in questi anni di consistenti investimenti. «Non è certo una sorpresa che i nostri turisti siano sempre più portati a voler trascorrere le giornate invernali all’aria aperta - commenta il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern -. Tanto più in giornate come queste, in cui le temperature diurne sono davvero alte: un grattacapo non da poco per gli impiantisti ma decisamente godibili per i turisti. Constatando quanto interesse l’apertura delle Melette ha subito generato sull’inverno altopianese, siamo senz’altro confortati per le scelte fatte nell’investimento volto a rinnovare gli impianti, talvolta aspramente criticate. Il prossimo anno importanti novità toccheranno anche al Verena, a Val Formica e al Kaberlaba, sperando che i vari progetti in cantiere possano ancor di più generare attrattiva e dare ancora maggior forza al rilancio turistico invernale ideato e portato avanti coraggiosamente dalle varie amministrazioni comunali ormai da 10 anni». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni