“Il mio primo libro” per salvare il cimbro

“Smain èerste puch”, il mio primo libro, è il titolo del nuovo testo per le scuole elementari pubblicato dalla Federazione Cimbri 7 Comuni. Un libro colorato e pieno di disegni che vuole accompagnare i più piccoli alla scoperta del loro antico idioma partendo dai nomi degli animali del bosco e delle aziende agricole, da quelli per alberi e fiori e poi da semplici frasi di saluto e di vita quotidiana. Ad esso viene anche allegato un testo identico in italiano per le maestre in maniera di poter avere tutte le corrette traduzioni. «Il testo è stato realizzato con la collaborazione della Facoltà di Lingue dell’Università di Trento – spiega Francesco Rodeghiero, presidente della Federazione Cimbri 7 Comuni – con il prezioso contributo dell’Istituto di cultura cimbra di Luserna e dai nostri soci esperti di cimbro della nostra associazione. La stampa poi è stata realizzata grazie a contributi della Regione Veneto, dal Comune di Enego e dalla Brazzale spa a cui vanno il nostro ringraziamento per la sensibilità dimostrata». «Abbiamo cercato di creare un testo semplice e che possa essere gradito dagli studenti delle elementari – prosegue. - Ciò non toglie che è utile anche a chi si affaccia per la prima volta alla nostra antica lingua che sta inesorabilmente scomparendo se non ci impegniamo tutti per conservarla». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.R.