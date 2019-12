Il grazie agli angeli del “dopo Vaia”

Ascoltiamo il canto della foresta che cresce anziché il rumore dell’albero che cade: è il messaggio che arriva dalla chiesa di Gallio dove si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio della Solidarietà, riconoscimento assegnato dai Comuni dell’Altopiano e dall’Unione Montana dei Sette Comuni a persone, gruppi o associazioni che si sono particolarmente distinti nell’aiuto al prossimo. Itinerante, da paese a paese dell’Altopiano, e con cadenza biennale, l’iniziativa, nata proprio a Gallio nel 1999, con l’intento di mettere in luce le tante persone e le opere di bene che vengono svolte nell’anonimato, quest’anno ha visto protagonisti tutti i volontari che si sono adoperati nelle primissime ore dopo la tempesta Vaia per riaprire le strade ostruite dalla caduta di numerosi alberi e ripristinare l’erogazione della corrente elettrica. «Sono stati giorni difficili per tutto il nostro territorio – ha sottolineato, introducendo la serata, Maria Mosele, assessore ai servizi sociali di Gallio, ufficio al quale toccava quest’anno l’organizzazione dell’appuntamento – e ci è sembrato doveroso riconoscere l’impegno di tante persone che volontariamente e gratuitamente, con abnegazione e mettendo spesso a repentaglio la propria incolumità, hanno lavorato per giorni e giorni, perdendo pure il sonno, per occuparsi della sicurezza di tutti noi. Il riconoscimento va esteso a tutta la popolazione dell’Altopiano che ha subito reagito alla calamità e ha saputo organizzarsi nell’aiuto reciproco nella mancanza di corrente, e in alcuni casi anche di riscaldamento, durata per giorni». Si è passati quindi alla consegna degli attestati di benemerenza ai gruppi di Protezione Civile di Rovigo, Sarcedo, Bassano, Lusiana Conco, Roana e Asiago, all’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Asiago 7 Comuni, ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Asiago e al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto Stazione Altopiano 7 Comuni. Premiate poi le ditte boschive Alessandro Bussolaro, Luca, Bussolaro, Giulio Cappellaro, Daniele Dalla Palma, Luca Francescato, Dino Francescato, Francesco Rompon di Enego; le ditte Costa Legnami srl di Rotzo, Maino Giovanni e figlio srl di Lusiana Conco, Ilario Sambugaro di Giorgio Sambugaro & C. di Gallio. Per aver distribuito i generatori di corrente in tutto l’Altopiano, sono state riconosciute la ditta Bianchi Federico & Figli snc di Asiago e la ditta Rossi Roberto & C; un riconoscimento anche a Daniele Paganin per l’organizzazione della sorveglianza notturna dei generatori di corrente. Non poteva mancare un grazie particolare a Enel Vicenza, Federico Parini e Federico Mosele. Gli attestati sono solitamente accompagnati da un premio in denaro che questa volta, unanimemente, si è deciso di impiegare per l’acquisto di due gruppi elettrogeni che saranno a disposizione di tutte le associazioni altopianesi in caso di necessità. La serata è stata animata dal Coro parrocchiale di Gallio, diretto dal maestro Maurizio Grigiante, che ha preparato ed eseguito una scaletta di canti ad hoc. Ogni canto è stato introdotto da brevi ma incisivi brani scritti per l’occasione e letti dal professor Danillo Finco. Ne è uscito una sorta di racconto, in musica e parole, della distruzione avvenuta e dell’istinto di rinascita dei boschi, della natura e della gente dell’Altopiano, che ha fatto da filo conduttore all’evento. In chiusura anche alcuni canti natalizi. Dopo la benedizione impartita dal parroco ospitante don Federico Zago, un delizioso buffet per tutti i partecipanti preparato nel bar del centro giovanile. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Longhini