Guasti idrici, polemiche e interventi

Botta e risposta tra il comitato “No Iva sulla Tia”, fortemente critico nei confronti del gestore idrico e dei rifiuti sull’Altopiano, e la multiutility Etra spa per una presunta negligenza di Etra nella manutenzione dell’acquedotto altopianese. In particolare, il comitato, per mezzo del suo ideatore Giovanni Dal Santo, denuncia la mancata sostituzione di una valvola «che perde da 10 anni» e che sarebbe posta lungo la linea idrica della “Val Renzola”. In realtà, però, il guasto sarebbe stato riparato nell’ottobre 2016, due mesi dopo la scoperta. Quella di Dal Santo è stata una battaglia iniziata nell’agosto 2016, quando ha anche presentato un esposto anche ai carabinieri di Asiago per danno patrimoniale, seguito nel 2017 da una segnalazione alla Procura della Repubblica di Vicenza sempre sul fatto. Non bastasse, è di pochi giorni fa invece la richiesta di intervento al Garante dei diritti della Regione Veneto. «Sono 10 anni di perdite continue – commenta Dal Santo -: chiediamo quindi al Garante una mediazione per la rifusione del danno cagionato a tutti gli abitanti dei Sette Comuni con la restituzione delle somme del fisso acquedotti per compensare le perdite continue dal pozzetto di Val Renzola». Sullo stato del pozzetto, inoltre, Dal Santo indica che la valvola danneggiata non è stata sostituita bensì «coperta con un secchio per non farla vedere». Accuse che hanno colto di sorpresa Etra spa, che invece rimarca come «all’epoca non fu possibile intervenire immediatamente per la forte presenza turistica che impediva tecnicamente la necessaria operazione di chiusura. Difatti si effettuò l’intervento nell’ottobre dello stesso anno. La valvola fu sostituita e non si registrò più la minima perdita in quel punto delle condotte». Problema risolto, dunque. Peraltro per una perdita che il gestore idrico indica come «di lieve entità e che, per la sua dimensione, non influiva assolutamente nel bilancio idrico complessivo e tanto meno sulle tasche degli utenti. Il guasto è avvenuto lungo la rete della Val d’Assa, in una condotta in acciaio con funzione di supporto alla condotta principale relativa alle sorgenti Val Renzola e Fontanon, in direzione del serbatoio Rasta». È alta l’attenzione che Etra presta alla cura della rete idrica altopianese, tanto che la società sottolinea come «altri tre interventi sono stati realizzati nell’area delle stesse sorgenti: il primo nel 2017 con un recupero di circa 10 litri al secondo, poi nel maggio 2019 con un recupero di 13 litri al secondo, mentre un altro intervento nel giugno 2019 non ha presentato rilevanti cambiamenti in quanto perdita irrisoria». Nel complesso, nell’area dell’Altopiano, nel primo semestre del 2019 sono state riparate una quarantina di piccole rotture che contribuiranno a ridurre ancora di più le perdite idriche complessive nel bacino di competenza di Etra, già calate dal 35,8 per cento nel 2017 al 34,7 per cento nel 2018. Un operato che ha fatto guadagnare alla multiutility riconoscimenti internazionali per il rispetto delle linee guida metodologiche indicate dall’International Water Association. «Nel ultimo triennio solo sull’Altopiano sono stati investiti 13 milioni di euro nel servizio idrico - conclude Etra -, L’attività di ricerca di altre perdite prosegue anche se sull’Altopiano non è facile per questioni logistiche e geografiche, oltre che per la presenza di numerose condotte datate e con tracciati molto spesso posti in aree impervie. Ciò nonostante Etra continua a investire con interventi finalizzati oltre che al miglioramento del servizio idrico anche alla riduzione delle perdite nel medio termine». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni