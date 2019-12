Gli auguri del Papa: «Speranza per i boschi»

Il Natale sull’Altopiano quest’anno è davvero speciale. Insieme ai tanti eventi festosi organizzati dai vari comuni e all’inaugurazione del rinnovato comprensorio sciistico de Le Melette, «simbolo della rinascita turistica», un’altra sorpresa è arrivata ad allietare le feste degli altopianesi: gli auguri a tutta la comunità arrivati nientemeno che da papa Francesco. Ricordando la donazione dell’abete fatta dalle comunità cristiane di Rotzo, San Pietro Valdastico e Pedescala, il Santo Padre ha infatti voluto rinnovare il suo incoraggiamento alle popolazioni che «l’anno scorso hanno subito una devastante calamità naturale con l’abbattimento di intere zone boschive. Si tratta di eventi che spaventano, sono segnali d’allarme che il creato ci manda e che ci chiedono di prendere subito decisioni efficaci per la salvaguardia della nostra casa comune». E lo ha fatto con una lettera spedita al Comitato che si è occupato dell’albero, giunta proprio ieri, ma rivolta a tutti i cittadini. LA LETTERA. «Cari amici, auguro di cuore a voi, ai vostri concittadini e a tutti gli abitanti delle vostre Regioni di trascorrere con serenità e fraternità il Natale del Signore - le parole del Papa -. La Vergine Maria, che ha accolto il Figlio di Dio nella debolezza della natura umana, ci aiuti a contemplarlo nel volto di chi soffre e ci sostenga nell’impegno di essere solidali con le persone più fragili e più deboli. Vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me». Parole a cui si legano ai concetti espressi tre settimane fa: «Le luci che ornano l’albero – ha affermato papa Francesco – resteranno accese accanto al presepe fino al termine delle festività natalizie ed entrambi saranno ammirati dai numerosi pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Grazie, cari amici, per questi doni, e anche per gli alberi più piccoli destinati ad altri ambienti del Vaticano. Ho appreso con piacere che in sostituzione delle piante rimosse verranno ripiantati 40 abeti per reintegrare i boschi gravemente danneggiati dalla tempesta. L’abete rosso che avete voluto donare rappresenta un segno di speranza specialmente per le vostre foreste, affinché possano essere al più presto ripulite per dare così inizio all’opera di riforestazione». Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori altopianesi e in particolare dal sindaco Aldo Pellizzari: «Il Vaticano e Roma sono orgogliosi del loro immenso patrimonio artistico - commenta - e per noi è lo stesso: i boschi sono le nostre cattedrali e i paesaggi le nostre opere d’arte. Condividerne una parte con il mondo, e in particolare con i nostri tanti emigranti sparsi in tanti Paesi diversi, è stato davvero emozionante». EVENTI. Se Natale è dedicato alla famiglia, sull’Altopiano il Santo Stefano è votato al divertimento. A Gallio si parte con il truccabimbi in sala verde alle 14 per poi proseguire alle 16 con lo spettacolo “La letterina di Babbo Natale ritrovata” e terminare in sala consiliare alle 20.30 con la serata “Mais ou sont les neiges d’antan”. Ad Asiago alle 15 dal museo naturalistico partirà un’escursione al tramonto mentre alle 17 in sala consiliare l’artista Paolo Ceola racconterà la mostra “Il Senso di Vaia”. Alle 18 al teatro Millepini inizia la rassegna “Incontri sotto l’albero” della libreria Giunti con Daniele Zovi e Renato Semenzato e il loro libro “Italia selvatica”. La giornata si concluderà alle 21 all’osservatorio astronomico Pennar con l’osservazione della pulsar nella nebulosa del granchio e lezione sulle onde gravitazionali e kilonovae. Nel roanese oggi alle 16 a Mezzaselva arriva Babbo Natale mentre il 26 dicembre alle 17.15 a Cesuna parte una ciaspolata serale; alle 21 in chiesa via al Bintar Gospel Festival con i Joyful New Orleans. A Canove dopo la messa di mezzanotte tutti sotto l’albero per lo scambio di auguri. SCI. Sull’Altopiano per i discesisti sono aperte le piste del comprensorio roanese del Verena. Alle Melette di Gallio inaugurate sabato si stanno invece aspettando temperature adeguate per l’innevamento . In funzione comunque la nuova seggiovia per salire alla baita Relax&Gourmet. Per il fondo, invece, aperti il Campolongo di Rotzo, il parco giochi al Campomulo di Gallio e qualche tratto di pista a Valmaron, anche per ciaspolare immersi nella natura. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni