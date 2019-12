«Giro di vite contro le seconde case»

L’urbanistica torna a infiammare la vita amministrativa di Gallio. Sono quattro, in particolare, i procedimenti che vedono impegnato il Comune nel tutelare i propri interessi: due davanti al Tar Veneto, uno direttamente alla Presidenza della Repubblica e uno davanti al Tribunale di Vicenza. «Ci sono troppe seconde case e vogliamo dire basta alle speculazioni edilizie», le parole del sindaco Munari. Il più datato riguarda il ricorso al Tar Veneto della società Prunle srl, una battaglia legale iniziata nel 2009 per urbanizzare un’area di sua proprietà. Una controversia che nel 2012, in seguito a un decreto del Presidente della Repubblica, ha provocato l’annullamento del Pat comunale adottato nel 2007. Con la riadozione del Pat da parte del Comune, avvenuta nel 2014, una parte della lottizzazione è stata concessa per due prime case, disposizione che però non ha soddisfatto la società immobiliare che ha intentato un secondo ricorso per completare la lottizzazione come previsto dal vecchio piano regolatore. «È una bega che il Comune si porta avanti da troppo tempo - commenta il sindaco di Gallio, Emanuele Munari -. Siamo fermamente convinti che con la concessione delle due abitazioni adibite a prima casa siano stati rispettati i diritti della società. La nostra politica urbanistica favorisce gli insediamenti stabili ma è contraria alla speculazione edilizia: di seconde case ne abbiamo già abbastanza, addirittura troppe, secondo uno studio della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, che ha rivelato che sull’Altopiano ci sono 14.317 seconde case, di cui oltre 4 mila solo a Gallio». Il secondo ricorso al Tar va nella direzione opposta alla prima: in questo caso i ricorrenti si oppongono a una nuova edificazione da realizzare in località Ferragh, situata tra Asiago e Gallio. «È l’ultimo lotto edificabile di un’urbanizzazione vecchia di quarant’anni - illustra il primo cittadino - e il terreno è palesemente contenuto in una zona di completamento urbano. La verità è che i proprietari delle case vicine all’area lo utilizzavano fino ad ora come area verde nonostante il terreno abbia sempre mantenuto la sua edificabilità. Acquistato recentemente in seno a un’asta, i nuovi proprietari intendono realizzare una trifamigliare che abbiamo concesso proprio per i volumi previsti dal Pat per quel lotto». Il ricorso al Presidente della Repubblica invece riguarda la trasformazione di un fabbricato agricolo in abitazione, nella quale però, oltre ai volumi consentiti previsti dalla normativa che regola il mutamento d’uso di strutture agricole inutilizzate, il proprietario vuole applicare anche l’incremento di volume previsto dal piano casa regionale. «In questo modo il fabbricato agricolo triplicherà di superficie, cosa che riteniamo del tutto sbagliata - spiega Munari -. In questo caso o si applica un’agevolazione oppure l’altra prevista dalla legge. Ribadisco la nostra politica volta a favorire il recupero di edifici esistenti ma non per questo appoggiamo in alcun modo interventi speculativi». «Infine c’è un contenzioso aperto con la società Alpina Immobiliare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella lottizzazione “Hinterbegh” a Gastagh, che risale al 1993 - conclude il sindaco di Gallio, Emanuele Munari -. In questo caso le abitazioni sono state realizzate ma non le opere previste dagli accordi. Noi pretendiamo che queste opere vengano realizzate. C’è una polizza fideiussoria di 630 milioni di lire che intendiamo riscuotere per poterle realizzare senza però gravare sulle casse comunali e quindi sui cittadini di Gallio». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni