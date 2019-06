Già 12 mila euro raccolti da “Adotta un’albero”, oltre ai 10mila di “ViOff” e a quelli frutto di altri progetti per l’Altopiano. E adesso un fitto programma di eventi per non fare dimenticare ai vicentini la devastazione che ha colpito la loro montagna. Con un’esortazione: “E...state in Marcesina e dintorni”. Per concerti, passeggiate, eventi enogastronomici e un “malgaday” tutto dedicato ai giovani. La rassegna è stata presentata nella sede della Coldiretti dal presidente Martino Cerantola insieme al neodirettore Cesare Magalini, alla presenza anche di Silvio Giovine, assessore alle attività produttive; Emanuele Munari, presidente della Spettabile reggenza; Luciano Cherobin, presidente Ana Vicenza; e i rappresentanti delle tante realtà che hanno collaborato all’iniziativa, patrocinata anche da Regione, Provincia, Unione montana Astico, Ulss 7, Gal montagna vicentina e la Ogd Terre vicentine. «Adotta un albero è partita subito dopo il 29 ottobre per ripristinare non solo gli alberi ma i pascoli, che significano economia e difesa del territorio. Il rischio era che i turisti salissero e poi se ne andassero perchè il paesaggio non è attrattivo, quindi abbiamo creato eventi per rivitalizzare il territorio con associazioni e artisti che si sono offerti gratuitamente». Si parte domenica alle 14 con il concerto del coro alpino “Masotto” alle 7 Caliere I lotto Valmaron di Enego, per proseguire sabato 15 alle 9 con una passeggiata fotografica organizzata dal Circolo fotografico di Vicenza, con partenza da Malga Zebio ad Asiago. Domenica 23 alle 17 a Malga Serona di Caltrano ancora musica con “Mi ritorni in mente - Donata canta Lucio”; domenica 30 alle 10 a Rotzo, passeggiata con gli alpaca, nel “Trekking per gli alberi” con gli allevatori da malga Fratte-Trento a malga Camporosà. Domenica 7 luglio dalle 10 alle 17 a Malga Pusterle di Roana spazio ai giovani con #giovanimalgaday. «L’evento si svolge in concomitanza con il villaggio di Coldiretti a Milano e vorremmo creare una diretta tra i due luoghi – spiega Marco Rigoni, alla guida dei giovani dell’associazione – ci saranno poi artisti, agroaperitivo, pranzo in malga, passeggiate e sorprese». Venerdì 10 luglio alle 10 a Malga Mazze Superiori a Lugo mattinata dedicata al formaggio burlino, mentre domenica 14 a Malga Il Lotto a Marcesina (Enego) “Mi rifugio in tour” col cantautore Davide Peron. Sabato 20 alle 17 passeggiata al tramonto al Col del Lupo, con merenda e cena con partenza da Malga Scura (Grigno Marcesina) e domenica 28 alle 14 concerto a Forte Lisser a Enego. A chiudere l’estate saranno il 25 agosto dalle 9 alle 19 il mercato di Campagna Amica ad Asiago, il primo settembre alle 9.30 la passeggiata in inglese “Sulle tracce di Hemingway” da Malga Pian di Granezza di Lusiana e il 22 alle 9.30 l’escursione a passo d’asino da Malga Verde di Conco. Tutte le passeggiate sono curate da Asiago Guide. Dal 6 luglio al 31 agosto Campagna Amica e Terranostra organizzano anche una rassegna gastronomica coi sapori della montagna. «Vorremmo che le piante che verranno utilizzate provenissero da vivai veneti – continua Cerantola – affinché i nostri giovani possano essere anche coltivatori di boschi con una filiera certificata». E se le iniziative con le scuole continueranno anche il prossimo anno, Munari auspica che anche gli adulti acquisiscano maggiore consapevolezza. «In tanti diventeranno “mamme” e “papà” di alberi. Speriamo questo sia anche un momento educativo per chi non rispetta l’ambiente». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Elena Bonacini