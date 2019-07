Chirurgia, 500 prestazioni al mese

Numeri da primato per la chirurgia di Asiago. Dopo anni di voci di chiusura, preoccupazioni, polemiche politiche, il reparto chirurgico dell’ospedale dell’Altopiano invece dimostra, dati alla mano, che la Struttura semplice gode di ottima salute e che l’attività svolta è fondamentale per il servizio chirurgico dell’intera Asl 7 Pedemontana. Con una media di quasi 500 prestazioni mensili tra interventi e attività ambulatoriale la chirurgia asiaghese gestita dal dottor Michele Iuliani va a gonfie vele. Nel 2018 i quattro specialisti che compongono l’equipe (che oltre a Iuliani conta i medici Domenico Battaglino, Giacomo Groccia e Gaetano Scuderi) hanno effettuato 751 interventi suddivisi in 182 operazioni ordinarie, 140 interventi in day hospital e 429 prestazioni in regime ambulatoriale sempre però in sala operatoria. A questi si aggiungono visite, medicazioni e analisi diagnostiche come ecodoppler e gastroscopie. Quando furono introdotte le schede di dotazione ospedaliera regionali nel 2014 la chirurgia di Asiago era stata designata Struttura semplice di week surgery. Una decisione che molti, amministratori locali e cittadini, hanno letto come un declassamento. Gli specialisti altopianesi però non si sono lasciati demoralizzare impegnandosi a creare un reparto di nicchia che oggi è parte integrante dell’offerta chirurgica dell’Asl. Le principali chirurgie che vengono gestite ad Asiago sono calcolosi della colecisti, ernie, laparoceli, interventi di proctologia, neoformazioni cutanee e sottocutanee e flebologia. «Queste nuove strutture sono da considerarsi una grossa risorsa per gli ospedali periferici perché permettono di recuperare una propria dignità operativa – commenta Iuliani. - Ammetto che non è stato facile per chirurghi abituati ad ogni tipologia d’intervento concentrarsi solo un alcune patologie di media e bassa complessità, ma i risultati sono molti positivi». “Week” e “day surgery”, sottolinea ancora il responsabile del servizio, sono un modello organizzativa aziendale innovativo che gestisce le chirurgie elettive e programmabili. Sono rivolte a pazienti non complicati che, grazie a un’organizzazione efficiente, possono fruire di prestazioni appropriate in tempi brevi senza riduzione del livello qualitativo dell’offerta di assistenza. La programmabilità dell’intervento inoltre permette di rendere la degenza in ospedale sia quasi superflua, a beneficio del paziente e della razionalizzazione delle risorse. «Questo è possibile proprio perché la programmazione non viene scombussolata dalle urgenze – prosegue Iuliani. - Negli ambiti di nostra competenza abbiamo creato delle nicchie; con le ernie, 3 mila interventi negli ultimi otto anni, abbiamo aumentato il numero di quelli eseguiti in laparoscopia, arrivando al 30 per cento e organizzando tecniche personalizzate sulle caratteristiche dell’ernia e del paziente». La chirurgia flebologica ad Asiago è ormai quasi tutta mini-invasiva con l’uso del laser che ha raggiunto il 70 per cento degli interventi sul totale di oltre 300 nell’ultimo biennio. In questo modo viene evitata qualsiasi incisione all’inguine e la vena non viene tolta ma semplicemente “incollata” da un sottile catetere introdotto con una puntura all’interno della vena stessa sotto controllo ecografico, riducendo il trauma post-chirurgico: il paziente può tornare a casa già dopo 3-4 ore dall’intervento. «Avendo affinato alcune tecniche chirurgiche – conclude Iuliani – siamo riusciti ad avere una nostra autonomia e un ottimo riscontro con l’utenza proveniente non solo dal territorio dell’Asl 7 Pedemontana ma anche da varie città del Veneto. Che è poi la vera cartina tornasole della qualità del nostro reparto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni