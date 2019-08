«Catturare o uccidere i lupi in esubero»

Catturare o abbattere i lupi in esubero. È quanto propone il consigliere regionale Sergio Berlato (FdI–Mcr) con una proposta di legge specifica proprio indirizzata alla prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori attraverso il contenimento delle loro popolazioni. L’iniziativa è giunta in consiglio regionale dopo che sono stati diffusi i dati delle predazioni in Veneto: al 15 luglio, ammontano a 148 i capi di bestiame uccisi, di cui 82 ovi-caprini, 43 bovini e 10 asini, a cui si aggiungono ulteriori 13 capi feriti e 26 dichiarati dispersi. Dati che non prendono in considerazione le ultime predazioni sull’Altopiano, compreso il devastante attacco a un gregge sulla piana di Marcesina, dove trentasei animali sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti. «È chiaro che qua non si dice ammazziamoli tutti – commenta Berlato – però si chiede un monitoraggio preciso del numero di lupi seguito da un calcolo scientifico sul numero di lupi che un territorio può sostenere. Gli esemplari in esubero o si catturano per spostarli in altre zone meno antropizzate o più semplicemente si provvede al loro abbattimento, non da parte dei cacciatori come vorrebbe insinuare qualcuno, ma da parte delle forze dell’ordine preposte come carabinieri forestali o polizia provinciale». La proposta di legge veneta giunge a stretto giro da quella già approvata dal Trentino Alto Adige che, dopo varie contestazioni, è stata convalidata dalla stessa Corte Costituzionale. Un’azione forte, voluta per tutelare non solo l’allevamento nello specifico ma il beneficio ambientale che l’agricoltura di montagna comporta: conservazione degli ecosistemi, difesa dell’economia locale e salvaguardia del sistema sociale della montagna. «Non ci siamo inventati nulla - prosegue Berlato -: L’articolo 16 della direttiva europea Habitat prevede deroghe ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali per vari motivi tra cui quelli di rilevante interesse pubblico come sanità e sicurezza economica. Deroghe già attuate da altri paesi europei e quindi non si capisce la riluttanza italiana». «Di fronte all’inerzia del Governo, al quale abbiamo più volte rivolto l’invito a dotarsi di un piano nazionale di gestione del lupo – illustra il presidente della terza commissione regionale – e in seguito alla constatata inefficacia di progetti e finanziamenti ad hoc per la prevenzione delle predazioni, voglio auspicare che la Regione attui le azioni di contenimento previste nel nostro progetto di legge, poiché, per avere un’efficace soluzione al problema, non si possono intraprendere operazioni diverse da quelle che natura esige». Nel frattempo sull’Altopiano proseguono i sopralluoghi nelle zone colpite più recentemente dalle predazioni, Campocavallo e Buso del Molton. Nel secondo caso, sembra che le pecore siano state spinte a travolgere una parte della rete elettrificata nonostante la presenza del pastore, a Campocavallo i carabinieri forestali hanno appurato che il gregge era stato lasciato incustodito e che la rete non era elettrificata. «La proposta di Berlato ci trova pienamente d’accordo – commenta il presidente dell’Unione Montana, Emanuele Munari -. Nessuno di noi vuole vedere dei lupi uccisi ma quando questi rappresentano un rischio costante all’alpeggio o all’allevamento, bisogna intervenire. La proposta di legge è la dimostrazione che la Regione sta cercando soluzioni che possono portare una maggiore e più serena convivenza; è chiaro che anche gli allevatori e malghesi dovranno però fare la loro parte cercando di attuare tutte le misure preventive possibili». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni