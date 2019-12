Asiago abbandona il marchio d’area

Colpo di scena sul Marchio d’area. Asiago ringrazia, saluta e se ne va dal tavolo di coordinamento, decisione che ha subito avuto grande risonanza tra le comunità dei Sette Comuni. Il rifiuto categorico di Asiago di sottoscrivere il protocollo d’intesa, fortemente caldeggiato dalla Regione e ritenuto propedeutico per avviare la procedura d’implementazione di un marchio d’area, ha sorpreso cittadini ed esercenti del territorio soprattutto per la fermezza dimostrata al tavolo dall’assessore al turismo di Asiago Nicola Lobbia. Il marchio d’area è uno strumento di valorizzazione degli aspetti turistici (ambientali, economici e culturali) che un territorio offre al visitatore. Prevede la creazione di una serie di servizi, pubblici e privati, coordinati e non concorrenziali tra loro per dare supporto agli operatori del comparto turistico. «L’appetibilità del nostro territorio sta nella sua unità - commenta Fosco Cappellari, ex sindaco di Enego e convinto sostenitore del gruppo promotore del marchio d’area -. Serve unione nell’offerta turistica dei Sette Comuni, solo così si vince. Il marchio d’area è lo strumento per valutare la qualità della strategia di destinazione e, contemporaneamente, favorirne la condivisione. È un governo autonomo e sovraordinato del turismo che, come ai tempi della Reggenza per l’economia silvopastorale. Creare un marchio d’area territoriale significa prima di tutto amare questa terra e credere nell’importanza delle nostre origini». A spiegare le ragioni di questa spaccatura è lo stesso assessore asiaghese Nicola Lobbia. «La nostra non è una chiusura totale – spiega – ma fino a quando non saranno date risposte alle nostre domande, ritengo doveroso tutelare gli interessi degli abitanti altopianesi». Queste le domande poste da Asiago durante l’ultima riunione, presente anche Stefan Marchioro della direzione turismo della Regione: perché cedere potere decisionale politico locale a persone non espressione della volontà popolare? quanti soldi costerà l’operazione? E quali sono le regole per la gestione e la ripartizione di questi costi? «Senza queste risposte è come firmare un assegno in bianco - prosegue Lobbia -. Rimane poi la questione della denominazione del marchio. Vogliamo poi la garanzia che il nome di Asiago compaia in quanto brand già conosciuto. Qualsiasi altro nome rafforzerà il nostro rifiuto. Invece continuiamo a sentir ripetere la stessa cosa, cioè che il nome e le regole verranno stabilite nella fase finale, cosa per noi inaccettabile. Siamo convinti che su questi argomenti non si debba indugiare. Dal canto nostro, vogliamo dare risposte concrete alle categorie proseguendo nella promozione della nostra destinazione turistica creando, in collaborazione con gli operatori economici, di un’agenzia di professionisti della comunicazione che si occuperà a 360 gradi dell'organizzazione del prodotto, curando ogni aspetto della promozione, e siamo disponibili ad accogliere chiunque voglia partecipare». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni