Ancora attacchi dei lupi alle greggi

Dopo un periodo di relativa calma il branco di lupi, o forse due branchi, hanno più volte negli ultimi giorni attaccato mandrie e greggi. Dopo la mattanza di ovini a malga Campocavallo nel territorio di Enego, la notte di venerdì i lupi hanno tentato una nuova aggressione ad un gregge di pecore che stanziavano in località Buso del Molton provocando la dispersione degli animali in tutta la zona fino alla Val Galmarara a Lusiana-Conco. Una predazione che ha provocato l’uccisione di due capi ed il ferimento di altri, molti a causa della fuga disperata. Buona parte del gregge è fuggita finendo nella fitta boscaglia di pino mugo che copre vaste aree della zona esponendo gli animali ad ulteriori attacchi da parte dei predatori. Ecco quindi la richiesta di aiuto prima ai vigili del fuoco di Asiago e poi, all’indomani, ai volontari del Cai. Ieri mattina quindi un gruppo di volontari del Cai provenienti da tutto il Veneto si sono recati nella zona di Galmarara per cercare di radunare le pecore e portarle nuovamente verso la zona di pascolo recintata. Un lavoro che li ha visti impegnati, assieme ai pastori e i suoi famigliari, per buona parte della giornata ma che alla fine ha permesso di recuperare poche pecore e ad individuare due capi predati. «Il gruppo di volontari Cai del Gruppo Grandi Carnivori ha una convenzione sottoscritta con la Regione Veneto proprio per questo tipo di intervento – spiega Enrico Ghirardi, coordinatore del gruppo. - Ci siamo organizzati e poi, su indicazione del pastore, abbiamo perlustrato la zona indicata ma purtroppo non abbiamo trovato le pecore fuggite. Abbiamo invece trovato due capi predati che abbiamo segnalato e fotografato per facilitare la procedura di rimborso all’allevatore. La zona è particolarmente impervia ed estesa; il gregge si sarà radunato in altra zona e speriamo che possa essere a breve individuato». Altra richiesta di aiuto è giunta alla protezione civile provinciale per il recupero delle carcasse delle pecore uccise nell’eneghese giovedì scorso. «Attraverso l’assessore alla protezione civile di Asiago, Egle Dalle Ave, è stato chiesto aiuto per recuperare le pecore uccise a Campocavallo – conferma il consigliere provinciale delegato alla protezione civile, Massimiliano Dandrea. - Attendiamo il servizio veterinario dell’Ulss che dovrà valutare se, e come, possiamo intervenire». «Occorre proseguire il monitoraggio dell’effettiva distribuzione del lupo, facendo confluire le informazioni in un unico database regionale – interviene sulla questione Martino Cerantola, presidente di Coldiretti Vicenza. - Inoltre bisogna porre in atto una serie di interventi rapidi e urgenti ed è necessario attivarsi a livello nazionale per l’immediata attuazione del Piano nazionale che comprende, in una logica a scalare, tutte le misure necessarie fino a prevedere il ricorso alla deroga che prevede, su ordinanza delle amministrazioni deputate, previa individuazione dei soggetti abilitati, il controllo numerico della specie». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni