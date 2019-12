Affitti solo a Capodanno, poi il deserto

Asiago e l’Altopiano sono tra le prime località ricercate dagli italiani per le vacanze natalizie. Da un’analisi delle richieste online fatte sul portale di annunci “Subito.it”, infatti, l’Altopiano, e in particolare il capoluogo assieme a Gallio e Roana, risultano le seconde località di montagna ricercate dopo Roccaraso, in Abruzzo, e battendo persino la trentina Madonna di Campiglio e le lombarde Livigno e Bormio. Numeri che, a prima vista, dipingono una situazione particolarmente rosea per la stagione invernale altopianese. L’argomento però è piuttosto complesso e un’analisi approfondita fa emergere tutt’altra situazione. Studiando i dati più a fondo, infatti, emerge che le richieste sono quasi tutte riferite al periodo di Capodanno, ovvero ai pochi giorni di classico pienone, mentre al momento sono poche le presenze almeno per quanto riguarda le seconde case. «Se si guarda alla stagionalità, la classifica generale delle parole più cercate vede una preferenza per il breve periodo rispetto allo stagionale», sottolinea il portale per vendere e comprare in Italia. «È da parecchi anni ormai che l’alta stagione invernale si riduce sempre più a pochi giorni - commenta Anna Sartori, dell’omonima agenzia di Cesuna di Roana -. All’incirca dal 2010 si è vista una contrazione delle permanenze rispetto a prima, quando gli affitti andavano di prassi dai 10 ai 15 giorni. Per il dopo feste la situazione è ancora peggiore riducendosi, per ora, a pochissime richieste sia per gennaio che per febbraio». Secondo altre agenzie d’affari e di affittanze la situazione che affiora è ancor più problematica. Con le entrate dagli affitti ridotte all’osso, i proprietari non investono nei propri immobili allontanandosi ancora di più da un mercato turistico che cerca sempre più qualità e benessere. «È innegabile che la gente al giorno d’oggi cerchi la qualità e i servizi anche negli appartamenti presi in affitto per le vacanze - commenta Alberto Pangrazio di Asiago Immobiliare, storica agenzia del capoluogo -. Si affitta ancora ma l’immobile deve essere bello e accogliente e andare incontro alle esigenze del turista, che vuole stare quantomeno bene come a casa propria». A conferma di quanto sostenuto da Pangrazio, il portale di annunci “Subito.it” rivela come, dopo l’appartamento, gli alloggi più ricercati siano villette singole, baite e chalet, tutte preferibilmente con camino. Poco cercate invece sono le sistemazioni piccole come i mono e i bilocali. Con le sue 13.400 seconde case distribuite solo tra i paesi di Roana, Asiago e Gallio, il mercato altopianese è particolarmente saturo e poco appetibile e l’ampia disponibilità di soluzioni da affittare incide anche sulla competitività alberghiera, togliendo spazi e mercato al comparto ricettivo, almeno secondo il primo cittadino asiaghese Roberto Rigoni Stern. Una disparità di offerta che raggiunge il suo apice a Gallio, dove uno studio di Fabrizio Bartaletti dell’Università di Genova indica che il rapporto tra posti letto nelle seconde case e quelli in albergo ha raggiunto il 116 a 1. «Il proprietario della seconda casa che la utilizza durante tutto l’anno è un valore aggiunto al turismo - considera il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern -. È una persona che “vive” il nostro territorio come fosse il suo, oltre che fungere da richiamo anche per altri turisti. Altro discorso è chi ha acquistato una casa per affittarla: purtroppo è un investimento che si è rivelato infruttuoso, con i proprietari disposti ad affittare per brevissimi periodi che, tradizionalmente, spettavano agli alberghi, creando di fatto una competizione interna al comparto ricettivo complessivo. Purtroppo nel boom edilizio molti alberghi sono stati convertiti in condomini e la corsa urbanistica non ha favorito gli investimenti in strutture alberghiere, tanto che Asiago conta 2000 posti letto in albergo, dato che non favorisce l’immagine di accoglienza del territorio, immagine che viene data piuttosto da strutture alberghiere qualificate». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerardo Rigoni