Allarme nel Bassanese: nuovi casi raddoppiati, incidenza alle stelle

L’epidemia corre, il contagio si diffonde. L’incidenza del virus ogni 100 mila abitanti nell’Ulss 7 Pedemontana supera del doppio la media nazionale e preoccupa. Il Bassanese fa segnare un brutto primato nel Veneto con un raddoppio dei nuovi casi in una settimana. Rispetto a sette giorni fa sono complessivamente 541 i nuovi casi nei due distretti. In sostanza negli ultimi sette giorni l’Ulss 7 ha messo insieme metà dei contagi che tutto il Veneto aveva fatto registrare in 24 ore l’altro giorno. A confortare è il fronte sanitario con numeri ancora contenuti, segno che il vaccino sta dando una mano non indifferente al sistema. Era dal 23 aprile, nel pieno dell’ondata di primavera che il Veneto restava sotto la soglia dei 1000 casi in 24 ore. Ma nell’aprile 2021 i ricoverati in terapia intensiva erano 300 in regione. oggi sono 55. E questo evidenzia come la vaccinazione stia arginando le conseguenze del virus fra chi manifesta sintomi. Non si può negare, comunque, che i numeri dell’Ulss 7 siano pesanti. Se fino a qualche giorno fa, i nuovi contagi in un giorno erano 60-70, giovedì sono saliti a 110 in più rispetto al giorno precedente.

Il distretto bassanese fa registrare 314 nuovi casi in una settimana con un +110% rispetto alla settimana precedente (erano stati 150). L’incidenza per 100.000 abitanti è addirittura di 174,08 (83,16 la settimana precedente). Il distretto Alto Vicentino, invece, 231 nuovi contagiati con un + 53% rispetto a quanto accaduto la settimana prima (151). Qui l’incidenza su 100 mila abitanti è di 124,50 (81,38 sette giorni prima).

Il balzo in avanti del Bassanese è evidente, confermato anche dall’impennata di casi della città: addirittura 81 contro i 31 di inizio novembre. (+162%).

Anche Romano fa registrare un forte incremento (da 14 a 30) come Marostica (da 19 a 28) e Rosà (da 10 a 21). Nel distretto 1 sono soltanto due (su 23) i Comuni dove non registrano nuovi casi e sono entrambi sull’Altopiano: Foza e Rotzo. Va meglio nel distretto 2 dove i Comuni che non registrano nuovi casi sono 9 su 32 (Laghi, Lastebasse, Lugo, Monte di Malo, Pedemonte, Posina, Salcedo, Sarcedo, Tonezza). Fanno segnare una evidente impennata dei casi Breganze (da 3 a 13), Carrè (da 3 a 15), Marano (da 11 a 29), Montecchio Precalcino (da 2 a 31). In controtendenza Schio e Thiene passati da 30 e 18 a 24 e 17 quest’ultima settimana.

Il virus dunque corre e lo si evince ancor di più raffrontando i dati della diffusione del contagio un mese fa.

Nel distretto Bassanese l’incidenza era solo di 52,11 con 94 nuovi casi e 9 Comuni senza positivi. Il distretto Alto Vicentino faceva segnare un incidenza di 32,88 e appena 61 casi con 19 paesi senza nuovi positivi. A Bassano in sette giorni a inizio ottobre c’erano stati 29 nuovi positivi, a Schio 14 e a Thiene appena 7. Purtroppo i dati sono più pesanti anche raffrontati a fine aprile, il picco della seconda ondata primaverile, prima della planata dell’estate.

Gli ultimi sette giorni di quel mese nel distretto 1, quello Bassanese, i casi furono 187 (contro i 314 attuali) con un’incidenza di 103,67 (oggi 174,08). Nel distretto 2, quello dell’Alto Vicentino furono 163 (contro i 231 di oggi) con un’incidenza di 87,85.

Va ribadito, comunque, che i ricoveri sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive non sono paragonabili a quelli che si riscontrarono nei periodi più duri della pandemia in questo anno e mezzo. La barriera dei vaccini insomma sta funzionando dato che negli ospedali veneti al momento siamo sulla soglia del 5% dei posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, percentuale che scende intorno a 4 per quanto concerne i posti letto occupati da pazienti affetti da coronavirus nei reparti medici.