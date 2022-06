Addio "Jack" Celi, il mondo del rally e della comunicazione in lutto

Mondo dello sport e della comunicazione in lutto per la morte del bassanese Giacomo Celi, 66 anni, per decenni agente di PubliAdige, la concessionaria di pubblicità del gruppo Athesis, e appassionato ex navigatore e dirigente di rally per le insegne dell'Hawk racing di Bassano. Da poco in pensione, si è spento questa mattina all'ospedale San Bassiano dove era ricoverato in terapia intensiva dal 17 maggio scorso. Quella sera, nella sua abitazione di Campese, era stato colto da una grave crisi d'asma e aveva perso conoscenza senza più riprendersi. Celi, “Mino” per i congiunti, “Jack” per i moltissimi amici, lascia l'anziana madre Pierina Chemin, che accudiva con dedizione, e due fratelli.

La notizia della scomparsa di Celi è stata accolta con dolore tra i tantissimi appassionati di rally del Bassanese, tra i quali Giacomo era molto conosciuto ed apprezzato per il suo impegno in prima persona a favore del movimento. Commozione e parole toccanti le note che hanno accompagnato il saluto di molti amici.

I funerali si svolgeranno giovedì prossimo alle 10 nell’abbazia di Campese. Ai familiari le condoglianze della redazione del Giornale di Vicenza.