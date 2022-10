A novantatré anni vince un concorso con un racconto sull'infanzia

Il suo racconto della scuola di quasi 90 anni fa, le esperienze nel piccolo edificio di Canove tra compagni di classe e sgridate dalla maestra, è valso alla 93enne Valeria Rela il Premio Civitas Vitae, concorso letterario istituito dalla Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus e giunto alla sua quindicesima edizione. Al suo fianco i ragazzi della classe 5G delle elementari di Gallio che sono stati premiati per un elaborato che andrà a corredare la raccolta dei trenta scritti selezionati per la pubblicazione.

Valeria Rela è ospite della casa di riposo di Asiago

Valeria Rela da quattro anni è ospite alla casa di riposo di Asiago di viale Patrioti. Nota per la sua intraprendenza, è stata tra le più operose nel realizzare i quadrati a maglia per le coperte del progetto di solidarietà femminile "Viva Vittoria" svolto il 25 settembre in piazza ad Asiago. La 93enne ha subito accettato la sfida di partecipare al concorso che conta su una giuria presieduta dalla scrittrice Antonia Arslan congratulatasi con i partecipanti «per la grande varietà di stili e racconti che hanno formato un "tappetto orientale" ricco di colori e di immagini di primo mano che permettono una lettura piacevole con momenti commoventi». Il tema prescelto di quest'anno è stato "La mia scuola: nonni e nipoti raccontano".

I ricordi diventano un racconto

Ricordi che Rela ha affidato alla carta con passione e perizia di dettagli. Assieme al Valeria hanno partecipato altri 130 tra studenti e anziani (il più giovane partecipante che ha 4 anni di età e il più grande ben 102 anni). Giovedì a Thiene si è tenuta la premiazione. Valeria collegata da remoto che ha espresso tutta la sua felicità per il premio ricevuto. «Ho raccontato solamente quello che effettivamente succedeva in quegli anni in cui la vita era più difficile sotto certi punti di vista ma più semplice per altri - dichiara Rela -. È bello ricordare gli anni della scuola e della gioventù, perché segnano l'inizio di una vita ricca e appagante».

La premiazione si è svolta alla presenza del presidente Oic Andrea Cavagnis, del direttore generale Oic Fabio Toso, della presidente di giuria Antonia Arslan, del presidente Cleup Ambrogio Fassina e della presidente onoraria della sezione Patavina della Società Dante Alighieri, Luisa Scimemi di San Bonifacio.«Il tema di questa edizione ha stuzzicato la creatività di alcuni studenti del territorio che hanno partecipato con i loro racconti - commenta il presidente Cavagnis -. Ne siamo felici perché crediamo che mai come in questi due anni di pandemia la scuola è stata un banco di prova per la società civile e la cartina di tornasole della capacità di resilienza del nostro Paese. Sono arrivati racconti da luoghi lontani dal Veneto segno di come il premio, nato come progetto interno alla fondazione, è cresciuto negli anni fino ad avere una partecipazione realmente nazionale».

I trenta racconti selezionati saranno pubblicati in un lbro

Trenta racconti vincitori saranno pubblicati in un libro cartaceo e ulteriori venti saranno pubblicati in un ebook, entrambi editi da Cleup Editrice. «Un premio davvero meritato quello di Valeria - dichiarano entusiasti il presidente e la direttrice della Casa di Riposo di Asiago, Carlo Arduini e Tania Santi -. Tra i nostri obiettivi c'è quello di valorizzare le propensioni e le capacità dei nostri residenti per garantire sempre la miglior qualità della vita»