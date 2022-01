Il 10eLotto fa tappa in Veneto: nel concorso del 3 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Bassano del Grappa, ha centrato un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Il primo concorso dell’anno del 10eLotto ha distribuito 31,8 milioni di euro in tutta Italia.