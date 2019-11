Un Natale sul ghiaccio in pista e nel Castello

È la pista di pattinaggio, installata in piazza Libertà, la grande novità nel fitto calendario proposto da Comune, Pro loco e Confcommercio. Sarà inaugurata oggi alle 16. Si tratta di una pista su ghiaccio eco-sostenibile, che non consuma né energia elettrica né acqua per il suo funzionamento. L’ingresso è gratuito. Altra attrazione natalizia la possibilità di visitare, a partire dalle 16.30 il Castello di Ghiaccio in località Castello (prenotazione obbligatoria, si replica il 14 e 15 dicembre) dove si potrà vivere un'avventura tutta speciale. “Natale InArzignano sarà animata - ha dichiarato il sindaco Alessia Bevilacqua - da un ricco calendario di eventi pensati per incontrare le aspettative di tutta la cittadinanza, dai più grandi ai più piccoli. Mi auguro che questo momento possa essere occasione per ritrovarci, raccoglierci e vivere la città sentendoci più uniti e solidali con il prossimo, con il proprio vicino, con chi è in difficoltà. Come sempre ad inaugurare queste feste sarà l’accensione dell’albero», prevista oggi in piazza Libertà alle 17.15. «Gli eventi - aggiunge l’assessore alla cultura, Giovanni Fracasso - coinvolgono tutte le realtà associative e culturali della città. Musica, teatro, balli, canti, mercatini e tanta solidarietà rendono Arzignano una grande piazza per tutti». «Il periodo natalizio - conclude l’assessore al commercio Giovanni Lovato - è un momento nel quale i nostri commercianti mettono in campo professionalità e fantasia. Mi auguro che i cittadini ne approfittino per conoscere e frequentare i nostri negozi, che assieme fanno un magnifico centro commerciale all’aperto». Ad accompagnare le festività natalizie sarà il Mercatino Solidale con la Pro loco e le associazioni di volontariato presente in piazza Libertà, oltre al 30 novembre, anche nei giorni 1, 7, 8, 14, 15, 22 e 23 dicembre. Domenica 1 dicembre alle 16 accensione dell'albero anche nella frazione di Tezze con animazione e spettacoli di fuoco, trampolieri e giullari. Da segnalare lunedì 2 dicembre l'apertura della mostra di sculture di Pino Baù visitabile in biblioteca fino al 6 gennaio. Sabato 7 alle 21 Concerto sinfonico di Natale al Mattarello con l'Orchestra di padova e del Veneto (pianista Antonio Camponogara) diretta dal mestro Carlo Tenan; dalle 16 nelle piazze e le vie del centro (replica sabato 21) sfilata delle Sauro's Band, a seguire concerto delle classi dell'indirizzo musicale del Parise e il laboratorio in biblioteca “Fata Vigilia e le renne di Babbo Natale”. Domenica 8 in piazza Marconi, alle 16, spazio al Gruppo folkloristico Balliincontrà; a Restena, alle 9.30, partenza della gara Restena Trial, a seguire apertura mercatini, esposizione presepi, giochi, concerto voci bianche e accensione dell'albero di Natale. Sabato 14 in Campo Marzio mercatino hobbistica (replica anche domenica); il 15 Concerto di Natale al Mattarello alle 16 con I fiati polifonici del maestro Silvio Cavaliere, il Coro Pellizzari dirertto da Elisabetta Illes; in piazza Marconi alle 17 Can...tanti in concerto proposto dai volontari dell'Enpa. Martedì 17 alla “Motterle” concerto dell'indirizzo musicale “Parise”; venerdì 20, alle 21, in chiesa di Villaggio Giardino concerto gospel con The Voice of Victory. Il 21, il 22 e il 24 dicembre si potranno consegnare le lettere a Babbo Natale dalle 17 in piazza Marconi. Domenica 22 danza contemporanea, moderna e hip hop con Sporting Life alle 16 in piazza Campo Marzio. Domenica 24 dalle 17 gran finale con gli auguri in piazza Libertà con lo spettacolo musicale Piano Sky e la presenza dell'amministrazione comunale. La Ludoteca Giocomundo propone nella sua sede dal periodo che va dal 4 al 21 dicembre una serie di laboratori gratuiti per bambini dai 3 agli 11 anni. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Zordan