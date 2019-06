Giunta Bevilacqua, un assessore per ogni lista

Un assessore per ognuna delle 5 liste che l'hanno sostenuta. Il sindaco Alessia Bevilacqua ha presentato la squadra con cui governerà Arzignano nei prossimi 5 anni. In giunta è approdato chi, nella propria lista, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nessuna chiamata esterna dunque, ma compagine composta solo da persone «che mi sono state vicine - ha detto il neo sindaco - in questi anni e che mi hanno aiutato nella campagna elettorale». Una giunta quindi in continuità con quella che ha appena concluso il proprio mandato, con tre assessori riconfermati (con ridistribuzione di deleghe), un ritorno e una new entry. Ecco allora la composizione della nuova giunta. ENRICO MARCIGAGLIA: sicurezza, polizia locale, immigrazione, turismo, comunicazione. È stato nominato vicesindaco. Già assessore alla sicurezza tra il 2009 e il 2014, lo scorso mandato è stato presidente del consiglio comunale (Lega Liga Veneta Salvini, 241 preferenze). RICCARDO MASIERO: lavori pubblici, patrimonio, urbanistica, edilizia, rapporti con le frazioni. È stato assessore al bilancio 2018-2019 (lista Liga Siamo Veneto, 168 voti). GIOVANNI LOVATO: commercio, agricoltura, industria, decoro e parchi, protezione civile, affari istituzionali. Assessore eventi e protezione civile 2018-2019 (lista Fratelli d'Italia, ha ottenuto 153 voti). VALERIA DAL LAGO: assessorato al sociale, alla famiglia e all’istruzione. Nel periodo 2009-2019 è stata consigliere comunale con deleghe (lista Giorgio Gentilin, 140). GIOVANNI FRACASSO: cultura ed eventi, ecologia (Pfas zero e soluzione fanghi), digitalizzazione (lista Io scelgo Arzignano, 41). Assessore cultura e ambiente 2018-2019. Il neo sindaco, che ha sottolineato che sarà «a tempo pieno», ha tenuto per sé il bilancio «perché un primo cittadino deve avere piena consapevolezza delle risorse del proprio Comune» e lo sport «come riconoscimento al settore, negli ultimi tempi delegato ad un consigliere, che nel prossimo futuro affronterà sfide importanti». Nel ruolo di presidente del consiglio sarà proposta dalla maggioranza Giulia Mastrotto (la nomina deve passare al voto del consiglio), anche lei in assemblea consiliare nell'ultimo mandato. Bevilacqua ha insistito sul concetto di squadra «perché un'amministrazione efficace e che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini ha bisogno del lavoro e della collaborazione coordinata di sindaco, assessori, presidenza del consiglio, capi gruppo e consiglieri comunali. La regola che ho seguito è stata molto semplice: un assessore per lista, selezionato sulla base dei voti raccolti. Il lavoro di analisi di questa settimana non è stato fatto tanto sulla scelta dei nomi, ma su un'attenta valutazione della distribuzione delle deleghe. Ai nominati ho chiesto disponibilità e presenza e mi sono stati assicurati. Siamo una squadra giovane, con un'età media di 40 anni, ma allo stesso tempo dotata di molta esperienza maturata sul campo nelle precedenti amministrazioni». Non sono mancate le dediche speciali. «Un grande grazie - ha concluso Bevilacqua - va a Giorgio Gentilin. Oggi, la squadra che presento ed io siamo gli amministratori che lui ha preparato e formato durante i suoi 10 anni da sindaco. Quindi per noi tutti, sarà un motivo d'orgoglio dimostrare a lui e ai cittadini che abbiamo imparato a gestire al meglio una città meravigliosa quale è Arzignano (in sala giunta i presenti si sono alzati ad applaudire). Un grazie anche a Laura Ziggiotto, assessore uscente a istruzione, scuola ed educazione civica». IL CONSIGLIO COMUNALE. La nomina degli assessori ha aperto nuovi posti in consiglio comunale. Ne entrano a far parte Giorgio Gentilin (Lista Giorgio Gentilin, capogruppo), Mario Zuffellato (Liga Siamo Veneto, capogruppo), Dino Antoniazzi (Fratelli d'Italia, capogruppo), Lovato Denis (Io scelgo Arzignano), Marco Cazzavillan e Marianna Carulli (Lega Liga Veneta Salvini) dopo la rinuncia di Guglielmo Dal Ceredo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Zordan