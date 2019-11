Chiusa la vendemmia Premiate tre cantine alla festa d’autunno

La prima “Festa d’autunno” ha i suoi vincitori. Nella cornice delle Barchesse di Palazzo Cera a Gambellara si è svolta la cena di gala della manifestazione promossa dalla Strada del Recioto e dei vini di Gambellara per festeggiare la conclusione della vendemmia, culminata con la cerimonia di premiazione delle cantine vincitrici del concorso per il miglior abbinamento con le pietanze a base di castagne della Lessinia e della Valchiampo. A consegnare le pergamene di merito per ciascun piatto in gara è stato il presidente della Strada del Recioto, Giordano Malfermo, con il segretario Franco Cavallon. In base ai voti assegnati da una giuria tecnica, il podio per l’antipasto è andato al l’azienda vitivinicola Zonin Roberto con il Gambellara spumante Doc; per il primo piatto all’azienda Sordato Lino con il Gambellara Classico Doc; per il secondo alla Tenuta Natalina Grandi con cabernet Igt veneto; per il dolce sempre la stessa azienda con il Recioto di Gambellara Docg. Menzione speciale per l’abbinamento con il brasadelo all’azienda Zonin Roberto con il Gambellara vin santo Doc. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.