«Partigiani come banditi» Si infiamma la polemica

«Le organizzazioni partigiane hanno messo in atto infinite operazioni criminali». Non usa mezzi termini il sindaco di San Pietro Mussolino Gabriele Tasso intervenendo nel dibattito scatenatosi dopo le scritte e le croci celtiche riportate da ignoti nella sentieristica del Cai, sul Carega. Immediate reazioni del presidente provinciale dell’Anpi e del maestro Bepi De Marzi profondo conoscitore della realtà e delle tradizioni locali. Sulla sentieristica Cai a luglio erano state disegnate croci celtiche e scritta una frase contro Carola, con inevitabile collegamento alla capitana Rackete della nave Sea Watch che ha salvato in acque libiche una quarantina di migranti poi trasportati fino a Lampedusa. Un gesto, quello dell’imbrattamento dei segnavia, che De Marzi aveva così commentato: «Penso che sia gente della Valchiampo che non conosce la storia, con i paesi della valle dati alle fiamme, il parroco di San Pietro Mussolino ucciso e bruciato nella sua chiesa. La nostra Costituzione condanna il ritorno al fascismo, ma oggi in Italia non si muove nessuno contro le carnevalate dei saluti romani. E questi anticostituzionali nostalgici del nazifascismo occupano posti importanti in amministrazioni pubbliche». Dichiarazioni alle quali risponde ora il sindaco di San Pietro Mussolino Tasso intervenendo su quelle morti delle rappresaglie nazifasciste del 1944 citate da De Marzi. «Chiedo che quei morti innocenti, causati dagli atti dei banditi, autoreferenziati partigiani, siano lasciati in pace - dichiara -. Rimango basito per le dichiarazioni di chi atteggiandosi a maestro di vita dà una connotazione politica andando addirittura a chiamare in causa i morti della rappresaglia». Danilo Andriollo e Luigi Poletto, che sono rispettivamente il presidente e il vicepresidente provinciale dell’Anpi avevano ringraziato De Marzi per l’intervento sottolineando «la pericolosità dell’insinuarsi di simbologie e azioni fasciste». Ma Tasso ora aggiunge: «I banditi partigiani - dichiara - hanno racimolato dalla magistratura condanne a morte e all’ergastolo come nessuna organizzazione mafiosa e camorrista mai è stata capace di fare. Andare a risvegliare i morti delle rappresaglie per difendere Carola Rackete mi sembra indegno. Lasciamo i morti alla storia, la politica al parlamento, le indagini ai carabinieri: questo atto vandalico (l’imbrattamento dei segnavia Cai, ndr) va sicuramente condannato, ma associarlo alla storia del nostro paese dando una connotazione storico-politica è stupido e diabolico. Lasciate in pace i morti innocenti». Dichiarazioni, quelle di Tasso, definite «gravi, inaccettabili e irresponsabili - replica il presidente provinciale dell’Anpi Andriollo -. Esprimono mancata conoscenza della storia e ignoranza degli avvenimenti accaduti, tali da non meritare risposta. Ci esprimiamo solo perché il sindaco Tasso è rappresentante di un’istituzione locale e dovrebbe avere la consapevolezza di questo suo ruolo. Noi le istituzioni le rispettiamo. Più difficile è rispettare chi le rappresenta e tradisce lo spirito con il quale la Costituzione chiama a ricoprire incarichi istituzionali: l’art. 54 parla di “disciplina e onore”. Le vicende alle quali si fa riferimento, gravi al punto di richiamare la giusta e risentita attenzione del maestro De Marzi, richiederebbero unicamente condanna e riprovazione. I distinguo rappresentano implicita condivisione. Prova ne sia il giudizio, sprezzante e immeritato, su Carola Rackete impegnata a salvare vite umane». Esprime sgomento De Marzi: «C’è da rabbrividire alle parole di un sindaco che non conosce la storia della sua gente, che imputa ai combattenti per la Libertà le nefandezze, le crudeltà e la bestialità degli invasori. Si sapeva purtroppo che nel cuore della Valchiampo c’era un rigurgito di nazifascismo, ma ora non c’è che manifestare la pena più profonda davanti a queste misere dichiarazioni». Tutto questo nei giorni della commemorazione di malga Zonta: «Ricordiamo quei giovani trucidati, anche in memoria di tutte le vittime del nazifascismo, compresi i 58 civili dell’alta Valchiampo e di don Bevilacqua - conclude Andriollo - per contrastare i fascisti, di ieri e di oggi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan