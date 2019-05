La cooperativa “Lavorare per vivere” compie 40 anni

Un incontro sul lavoro. È quanto previsto giovedì 23 maggio, alle 20.30, in auditorium comunale a Chiampo, su organizzazione della cooperativa sociale “Lavorare per vivere”, per i 40 anni di fondazione. Una tavola rotonda con temi portanti la dignità, la formazione e le possibili alleanze nel mondo del lavoro che cambia. Moderatore dell’incontro Alfonso Cariolato, professore di filosofia. Tiziano Barone, direttore di “Veneto Lavoro”, illustrerà le dinamiche del mercato del lavoro in Veneto negli ultimi 40 anni. Il sindaco di Chiampo Matteo Macilotti interverrà sul ruolo delle amministrazioni pubbliche locali nel mercato del lavoro, con attenzione particolare alle persone più svantaggiate. Don Matteo Zorzanello, direttore della Pastorale del Lavoro di Vicenza, parlerà del lavoro come esperienza positiva alla luce della Parola. Roberto Peripoli, direttore dei Centri professionali di Chiampo e Zevio (VR) e della Scuola di arte e mestieri di Vicenza, tratterà della scuola, luogo di formazione per il futuro dei giovani che si propongono al mondo del lavoro, e delle loro concrete aspettative. Cornice musicale affidata ai I musicanti di vicolo Zanella. L’ingresso è libero. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.P.