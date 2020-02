La bellezza italiana arrivata dal Senegal

Una fiaba del terzo millennio. Un sogno che vola attraverso il sorriso e gli occhi lucenti di una ragazza senegalese, che da Chiampo è arrivata a calcare le più blasonate passerelle internazionali. Maty Fall Diba, 18 anni, vive in paese con mamma, papà e quattro fratelli. Da poco, compiuti i 18 anni, è cittadina italiana. Studia al liceo Da Vinci di Arzignano. I libri, il telefonino, gli amici: la vita di una comune ragazza di provincia. Invece in questi giorni lei, visino gentile che mette simpatia dopo un minuto, è sulla copertina di Vogue Italia, la prestigiosa rivista di moda, l’Olimpo di ogni modella. Se l’è guadagnata, incredibilmente, in pochissimi mesi, con un’ascesa folgorante che lascia senza parole lei stessa, perché si è affacciata al mondo della moda appena nel settembre 2019, quasi per caso. Classe 2001, Maty è nata in Senegal dove è vissuta fino a 9 anni con i fratelli e la madre Fatou. Poi tutti hanno raggiunto il padre Malick a Chiampo che era arrivato in Italia trent’anni fa, poco più che ventenne, con viaggio carico di speranza, in cerca di lavoro. I primi quattro anni di sacrifici e di difficoltà passati un po’ di fortuna, a Napoli. Poi il lavoro sicuro in conceria nella Valchiampo. Nella loro casa di via Monte Montello si conduce la vita dignitosa di una famiglia operaia integrata nel tessuto. Le sorelle a scuola, il fratello maggiore lavora. «A Chiampo non abbiamo avuto grandi problemi di integrazione - spiega la madre di Maty - e siamo stati fortunati perché abbiamo avuto casa e lavoro». La mamma in Senegal faceva la sarta, e forse per questo Maty, cresciuta tra tessuti, ago e filo, ha covato in sé il pallino della moda. «Mi è sempre piaciuta - racconta - così nel giugno scorso ho deciso di inviare i miei dati e una mia foto a un’agenzia di Milano, per provare una nuova esperienza. Già il giorno dopo mi hanno contattata per un provino, e a settembre ho avuto il primo lavoro». L’esordio è stato a Parigi. Poi New York e Londra. Maty ha già partecipato a otto sfilate con griffe rinomate come Valentino, Sain Laurent e Dsquared, e ha all’attivo una decina di servizi fotografici. Ora è arrivata l’incoronazione inaspettata: la sua immagine sulla copertina di Vouge Italia, simbolo dell’italian beauty, la bellezza italiana, con le foto realizzate da Paolo Roversi. «È una gioia incredibile - commenta -. È arrivato tutto in fretta. Sono felicissima di poter rappresentare la mia seconda casa, l’Italia». La mamma appoggia sua figlia: «Visto che le piace, le auguro di continuare, ma con la raccomandazione di non esitare a lasciare se non si trovasse bene in questa nuova esperienza». I piedi rimangono ancorati a terra: «Si studia, anche in viaggio tra una passerella e l’altra, con gli appunti mandati via whatsapp dai compagni di classe» che la adorano. Vorrebbe frequentare «la facoltà di economia o di medicina». Ma non mancano le difficoltà: «Mi comunicano cinque giorni prima dove sono richiesta - spiega Maty -. Qualcuno dei miei familiari mi accompagna in aeroporto. Poi i ritmi incalzanti, tre o quattro ore prima della sfilata tra trucco, capelli, prove, vestiti». Ma tutto è dolce a diciott’anni, come il sorriso di Maty, orgoglio senegalese, italiano e valligiano. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan