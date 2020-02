In 30 mila per vedere i presepi di Campodalbero

I presepi di Campodalbero sono ormai cosa nota nell’intero Veneto, e anche fuori regione. Quest’anno nella frazione montana di Crespadoro sono saliti visitatori non soltanto da tutta la provincia. Una grande soddisfazione senza pari per la piccola associazione “Campodalbero guarda al futuro” che è riuscita a realizzare un sogno: fare rivivere un territorio lontano dai centri. I dati danno ragione a chi ha creduto con tenacia al rilancio del territorio, in primis il presidente dell’associazione, Graziano Aldegheri, che nel novembre scorso ha anche ricevuto il premio di fedeltà alla montagna dalle mani del maestro Bepi De Marzi. Così, tra guglie, contrade e verde incontaminato, ha preso vita nuovamente la fiaba di Campodalbero, dove un percorso di presepi di dieci chilometri, lungo boschi e contrade, ha richiamato ben trentamila visitatori in due mesi. «Abbiamo fatto una stima delle presenze nella frazione per il percorso presepi natalizi - spiega Aldegheri -. Non è stato facile, ma possiamo tranquillamente dire che nell’arco dei due mesi abbiamo avuto circa 30 mila presenze. È stato un gran successo, oltre ogni nostra più rosea aspettativa». Il sentiero completo richiede circa quattro ore di passeggiata, toccando Langari, Graizzari, il laghetto e contrada Molino, Lovezzi, Lovati, Bauci, Rope, Riva, Zanconati, e il centro della frazione. Il percorso quest’anno è stato dedicato alla preghiera della montagna per eccellenza: “Signore delle cime”. Una cinquantina di tavole, realizzate in incisione dalla Scuola di formazione professionale “Fontana” di Chiampo, raffigurano degli angeli con delle didascalie suggerite dal maestro De Marzi, autore del celebre canto. Questi meravigliosi presepi nati tra fontane, cortili, o immersi nei boschi, hanno richiamato numerose persone. E l’impervia strettoia della valle ha incontrato anche nuove sfide, come la gestione della viabilità. Mai prima d’ora la strada di salita verso la chiesa ha conosciuto tanto traffico, lungo il tortuoso percorso scavato tra le rocce quando i militari del genio erano qui durante la Grande Guerra. Durante alcune domeniche, l’amministrazione comunale ha dovuto istituire un senso unico per evitare intasamenti. Anche i parcheggi hanno contenuto a stento la grande mole di vetture e camper saliti a Campodalbero , molti incuriositi anche dagli apprezzamenti sui social del governatore della Regione, Luca Zaia alla bella iniziativa di “Campodalbero guarda al futuro”. Le presenze registrate sono giunte anche al di fuori del Veneto con visitatori dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Friuli e dal Trentino. «Già dal prossimo evento, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sempre attenta e disponibile, si sta cercando di arginare il problema realizzando una o due nuove aree parcheggio - spiega il presidente dell’associazione, Graziano Aldegheri -. Una delle soddisfazioni più grandi che ci indicano che stiamo lavorando bene è la continua richiesta di partecipazione di scuole, centri diurni ed enti pubblici di diversa natura per entrare a far parte di questo progetto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Pieropan