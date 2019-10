Folla tra le colline per la passeggiata della solidarietà

Una grande festa delle famiglie. La passeggiata missionaria sulle colline chiampesi si è concretizzata nella condivisione di valori e di intenti, coinvolgendo grandi e piccini. Oltre 300 iscritti nella mattinata dell’evento per sostenere il sociale, venuti anche da altre zone della provincia. La camminata di 6,5 chilometri su un percorso con paesaggi mozzafiato, è stata organizzata da “Solidarietà Umana” che da 50 anni opera nel volontariato rivolto alle missioni e alle situazioni bisognose, con Missioni Insieme, e la collaborazione del gruppo Marciatori Arnold’s, gruppo Masci e Cooperativa Canalete. Il tema della manifestazione è stato “I cinque sensi”. Durante il percorso le associazioni organizzatrici hanno installato alcune postazioni con giochi e intrattenimenti su gusto, olfatto, vista, tatto e udito. Lungo il percorso allestiti anche posti di ristoro. Il tragitto ha toccato il centro storico, per poi alzarsi in via Masetto e Colombetto, Panzale, Menin, Faedi del Pezzo, Miola, Coraini, Cischi, Bioli bassi e Bioli alti, scendendo poi in via Cima Campodavanti, Pieve Bassa, per concludere il tragitto in parrocchia. «Siamo molto soddisfatti della massiccia adesione di questa edizione della passeggiata missionaria - spiegano gli organizzatori-. Lo scopo è quello di sensibilizzare sulle tematiche missionarie, sulle attività di chi opera nel mondo sulle associazioni che le sostengono». La 17a edizione, con pranzo in parrocchia, sarà ricordata per la riuscita. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.P.