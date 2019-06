Un premio alla memoria L’Unpli onora Lucio Penzo

Premio alla memoria come personaggio dell’anno 2018 per Lucio Penzo, il “padre” delle Pro loco dei Colli Berici, scomparso nella notte tra il 30 aprile ed il primo maggio a Nanto. A consegnarlo nelle mani della moglie Loreta e dei figli Riccardo e Silvia, nel corso dell'assemblea regionale al teatro di Castelfranco Veneto, sono stati i soci dell’Unpli, che hanno ricordato anche Michele Benetazzo, patron della Pro Sandrigo, nel decennale della sua scomparsa. La morte di Penzo, un mese e mezzo fa, aveva suscitato profonda commozione non solo nell’Area Berica, ma anche in tutte le altre comunità in cui aveva potuto operare e farsi conoscere, lasciando un ottimo ricordo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

AN.LAZ.