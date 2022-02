Sussidio da disoccupato al boss della ’ndrangheta

È considerato uno dei più importanti boss dell’ndrangheta in Veneto, ma incassava l’assegno di disoccupazione. Domenico Multari, 61 anni, sulla carta residente a Zimella, ma con domicilio a Lonigo, come parte della sua famiglia, è stato rinviato a giudizio e dovrà presentarsi fra qualche mese davanti al tribunale di Verona per rispondere di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Per alcuni mesi, avrebbe incassato la Naspi, incamerando complessivamente 12 mila euro di soldi pubblici anche se non ne aveva diritto: lo avrebbe ottenuto certificando che aveva un rapporto di lavoro con la società “Sfakinais srl”, una circostanza che secondo gli inquirenti non corrispondeva al vero.

I fatti sarebbero avvenuti dal 13 luglio del 2018 al 27 gennaio del 2019, poco prima cioè dell’operazione «Terry», che nel febbraio del 2019 portò a 20 perquisizioni, sette misure cautelari, 15 persone indagate. In manette finirono allora Domenico “Gheddafi” Multari e i fratelli Fortunato e Carmine, oltre ad altre persone ritenute coinvolte in quella che fu a tutti gli effetti definita una ’ndrina veneta. Pesanti le accuse rivolte ai Multari dalla Dda di Venezia, la Direzione distrettuale antimafia. Il capo d’imputazione elenca sette estorsioni, due episodi di intestazione fittizia di beni, sette tra minacce e violenze, cinque resistenze a pubblico ufficiale e un furto. L’accusa descriveva l’azione dei Multari, compiuta «con minacce, percosse, avvalendosi della forza intimidatrice di appartenenza (...) alla cosca di ’ndrangheta Grande Aracri operante nella zona di Cutro con autonome articolazioni in Veneto». Per quelle accuse, formalizzate dopo le indagini dei carabinieri del Ros di Padova, Domenico è stato condannato in Appello a 7 anni e 10 mesi dopo il rito abbreviato; Carmine a quasi 15 anni dal tribunale di Vicenza. Si tratta delle prime sentenze in Veneto che riconoscono l’aggravante mafiosa in alcuni comportamenti criminali per quanto riguarda l’ndrangheta. Ora “Gheddafi” è ai domiciliari, dove sta scontando la pena; è stato nel frattempo indagato in un altro procedimento, per estorsione. In passato Multari era stato coinvolto in diversi altri procedimenti, e ha conosciuto a lungo il carcere.

Il tribunale berico aveva così riassunto i comportamenti illeciti: «Utilizzo di forme di intimidazione velata e implicita; impiego di numerose persone per accrescere lo stato di soggezione delle vittime e la valenza minacciosa; l’esibizione di armi; il richiamo ai propri precedenti penali per far comprendere la propria caratura criminale e spaventare l’interlocutore; le brutalità delle espressioni utilizzate per minacciare le persone offese che rimandano ad un contesto criminale rozzo e particolarmente violento; esprimere un senso di impunità e di intoccabilità».

