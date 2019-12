’Ndrangheta, confisca da mezzo milione

Affiliato al sodalizio ’ndranghetistico emiliano a sua volta legato alla cosca calabrese “Grande Aracri” di Cutro, la Direzione investigativa antimafia, a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza di Vicenza, ha eseguito un decreto di confisca per la somma complessiva di mezzo milione di euro nei confronti di Francesco Frontera, 44 anni, originario della provincia di Crotone, ma residente a Lonigo dove risulta titolare anche di un’impresa operante nel settore edile. Nello stesso provvedimento, emesso dal tribunale di Bologna su richiesta della procura Felsinea, nei confronti di Frontera è stata applicata anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per cinque anni con obbligo di dimora nel comune dov’è domiciliato. Gli accertamenti patrimoniali erano stati avviati dai finanzieri del comando di Vicenza a seguito dell’arresto dell’imprenditore avvenuto nel gennaio 2015 nell’ambito dell’inchiesta nata con l’“Operazione Aemilia”. Un’indagine sfociata poi nel maxi processo in cui Frontera è stato condannato in primo grado e poi anche in Corte di Appello a quasi nove anni di carcere. Per i giudici l’imprenditore è stato ritenuto responsabile di avere intrattenuto contatti con i boss della ’ndrina calabrese Grande Aracri. Nel dettaglio la procura di Bologna gli aveva contestato di avere riciclato denaro sporco della cosca con la sua società, la “Ediplanet” di Orgiano, azienda poi chiusa, attraverso anche un sistema di false fatturazioni. Frontera aveva collaborato con uno dei boss, Salvatore Cappa, «avendo ideato e progettato, nonché concretamente organizzato, l’attività di fatturazione per operazioni inesistenti, gestendo la “Edilplanet srl” direttamente coinvolta nelle frodi fiscali», questo era quanto aveva sostenuto la procura Felsinea chiedendo il processo per l’imprenditore di origine calabrese. L’operazione “Aemilia” nel gennaio 2015 portò a 117 arresti e oltre 200 indagati ha fatto emergere un’associazione di tipo ’ndranghetistico autonoma legata alla cosca Grande Aracri di Cutro che aveva uno dei suoi gangli nel Reggiano e anche altre diramazioni in Veneto; anche nel Vicentino e nel Veronese. Il decreto di confisca eseguito ieri dalla Dia di ha interessato la ditta edile di Lonigo; le quote sociali e tutti i beni strumentali dell’attività. Non solo, i finanzieri hanno anche sigillato 13 rapporti di credito e finanziari riconducibili a Frontera e ancora cinque unità immobiliari, quattro terreni agricoli e un’auto di grossa cilindrata: tutti beni riconducibili all’imprenditore 44enne. Il valore complessivo della confisca è stato di 500 mila euro. A fine novembre l’imprenditore edile era stato nuovamente condannato, stavolta dal tribunale di Vicenza poiché considerato l’autore del furto di due escavatori di proprietà della società “Ilesa spa” di Sossano. Non solo perché Frontera, nel dibattimento aperto in seguito all’“Operazione Valpolicella” che paventava la presenza di una ’ndrina calabrese anche nel Veronese, è stato condannato a ulteriori tre anni di reclusione per evasione fiscale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Bernardini