ALONTE. Due giovani atleti alontini si sono fatti onore al campionato regionale veneto di orienteering svoltosi in località Valsalega nella foresta del Cansiglio. Alessandro Bedin ha conquistato il titolo di campione veneto nella categoria maschile under 16; Guglielmo Viale si è pizzato al secondo posto tra gli under 18. Entrambi fanno parte del Pwt Alonte Team guidato da Gabriele Viale. L.Z.