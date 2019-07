Ora sprofondano le tombe Chiesto lo stato di calamità

Dopo una sessantina di interventi effettuati da sei squadre dei vigili del fuoco giunte dal comando provinciale di Vicenza e dai distaccamenti di Lonigo e Schio, con in più i volontari di Thiene, e quattro della protezione civile Ana per liberare scantinati e garage di abitazioni sommersi fino ad un metro d’acqua, domenica mattina è finalmente tornata la normalità in paese, anche se lo stato d’allarme è stato protratto fino a ieri mattina. Un bilancio pesante, quello lasciato dall’eccezionale nubifragio scatenatosi nel primo pomeriggio di sabato scorso con danni ad auto, elettrodomestici, attrezzature agricole e vario materiale comportando un’emergenza di rischio idrogeologico e idraulico che ha indotto subito il sindaco Mattia Veronese ad attivare il COC (Centro operativo comunale) con sede in municipio per coordinare i gruppi di volontari di protezione civile nelle varie attività. Un’inattesa situazione di criticità si è creata al cimitero comunale, con vari smottamenti verificatisi tra i viali e danni anche a varie tombe che hanno indotto il sindaco, con un’ordinanza, alla sua chiusura per motivi di sicurezza dal primo pomeriggio fino a domani. «Un atto dovuto per consentire agli operai comunali di risistemare le numerose profonde buche createsi, con pericolo di ulteriori sprofondamenti del terreno che potrebbero mettere a rischio l’incolumità delle persone» osserva il primo cittadino. «Questa mattina mi sono trovata davanti uno scenario incredibile e impensabile con alcune tombe letteralmente sprofondate» commenta una signora che ritornata nel pomeriggio ha trovato il cancello d’ingresso del cimitero chiuso per lavori di sistemazione. Ora l’ufficio tecnico comunale sta predisponendo la pratica per richiedere alla Regione Veneto lo stato di calamità e accedere così a possibili indennizzi a chi documenterà i danni nelle abitazioni, negozi e anche alle tombe interrate. Per quanto riguarda il conferimento all’ecocentro comunale del materiale rovinato dall’allagamento per quantitativi importanti si dovrà compilare un apposito modulo all’ingresso o scaricabile sul sito comunale. Quanto all’analisi delle possibili criticità evidenziate da questa emergenza senza precedenti «mi attiverò per avere quanto prima un confronto tra Viacqua, Consorzi e ufficio tecnico comunale» annuncia il sindaco. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Felice Busato