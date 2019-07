Musica e avventura La formula vincente coinvolge 44 ragazzi

Ha coinvolto 44 partecipanti dai 10 e i 16 anni provenienti in gran parte da Noventa, Lonigo e Barbarano Mossano il campo musicale-sportivo di una settimana riproposto per il secondo anno a Valli dei Laghi in Trentino dal docente della scuola comunale di musica noventana Lorenzo Sabadini. L’attività quotidiana ha proposto ai due diversi gruppi lezioni di percussioni, pianoforte, violino, flauto, chitarra e basso elettrico in hotel ed emozionanti uscite nella natura tra canyoning in Val di Ledro, ferrata Colodri a Drena e all’Acropark a Torbole in sicurezza con accompagnatori specializzati e guide alpine e concerto finale al teatro di Vigo Cavedine alla presenza dei genitori tra pop e rock e un accenno al latinoamericano. «Un progetto giunto all’ottavo anno che ben coniuga la passione musicale con l’attività sportiva all’insegna del divertimento, dell’aggregazione e della sfida con se stessi» commenta il prof. Sabadini, coadiuvato nell’esperienza dai colleghi Maurizio Leone e Cesare Martinello, dall’ex insegnante Manuel Soffiato e dalla docente di educazione fisica Lisa Bulato. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.B.