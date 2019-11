La “Divina comedia” conclude il corso sulla lingua veneta

Lo show reading letterario “La Divina Comedia de Dante in lengua veneta” con lettura di alcuni brani scelti dalla versione veneta del 1875 della Divina Commedia da parte di Alessandro Mocellin, presidente dell’Academia de la Bona Creansa-Academia de la Lengua Veneta, ha concluso nella sala esposizioni di Villa Barbarigo il “Corso de veneto per Venetofoni-livello A” con consegna degli attestati alla ventina di partecipanti. La serata ha anche inaugurato la terza tappa della mostra itinerante “Storia della Lingua dei Veneti” realizzata dall’associazione culturale vicentina InfoMedia Veneto col patrocinio della Regione nell’ambito del progetto “Itinerario linguistico veneto” con visita sabato scorso di due classi dell’istituto “Masotto” e che sarà riaperta sabato prossimo con tour guidati alle 14.30, 15.45 e 17. L'esposizione di 24 pannelli spazia cronologicamente dalla prima attestazione omerica dell’etnonimo “Veneti” fino alle app e ai programmi informatici in veneto moderno, attraverso le attestazioni dell'antico venetico, del primo volgare veneto, della fioritura letteraria medievale, rinascimentale e scientifica moderna. «Una rassegna documentale che dimostra il grande spessore della lingua veneta, un idioma che ha dato parole anche a grandi lingue, come l’inglese» sottolinea Mocellin. «Un’esposizione che stupisce per la capacità di sintetizzare e di rappresentare un tema importante con messaggi comunicativamente chiari e rigorosamente documentati» aggiunge il vicesindaco e assessore alla cultura Barbara Candeo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.B.