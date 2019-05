«Il lavoro irregolare è un’emergenza che esiste anche qui»

«L’emergenza lavoro senza diritti e senza tutele non è un problema di una parte dell’Italia: anche qui nel Veneto, dove la disoccupazione ha percentuali inferiori al resto del paese, siamo ancora in presenza di lavoratori in nero costretti a vivere in condizioni di grande disagio». Ad affermarlo è Stefano Garbin, referente dell’area berica della Filctem Cgil, l’indomani della notizia dell’indagine della guardia di finanza nei confronti di laboratori tessili dove sono stati rilevati episodi di lavoro in nero. Puntuale è la condanna del sindacato vicentino nei confronti di questo uso irregolare della manodopera. «Il lavoro nero e senza tutele, oltre a sfruttare lavoratori, genera concorrenza sleale e al ribasso che va discapito di quei laboratori che applicano i contratti nazionali e pagano tasse e contributi in modo regolare - prosegue il sindacalista -. Ognuno deve fare la sua parte, in primis le aziende dell’alta moda che devono sapere a chi danno da completare i loro capi e quindi avere piena conoscenza di tutta la filiera produttiva». «La Cgil noventana, assieme alla categoria provinciale, condanna l’utilizzo del lavoro come ricatto - aggiunge Riccardo Martin, responsabile della Cgil di Noventa Vicentina e del Basso Vicentino -. Le persone non sono merci da stivare come animali e da utilizzare per il profitto solo di alcuni. Se di caporalato si tratta, come riportato nella notizia apparsa sulla stampa, dobbiamo assolutamente condannare e prestare ancora più attenzione a quello che succede nella nostra provincia. Questa forma di reclutamento è subita generalmente dai lavoratori stranieri, magari poco integrati perché appena arrivati nel nostro paese, e che sono quindi ancora più ricattabili. Proprio per questo è fondamentale il rispetto delle regole e dei contratti nazionali che possono essere veicolo per una buona integrazione. Magari - conclude Martin - sono proprio quei nostri connazionali autoctoni, quelli che non vogliono il migrante, che poi lo sfruttano per il proprio personale profitto. Se così fosse, è ipocrisia pura». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

P.R.