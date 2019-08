Da settembre un segretario condiviso per il Comune

Scatterà il 14 settembre la nuova convenzione di segreteria con il Comune di Piove di Sacco (che avrà il ruolo di capo convenzione) approvata all’unanimità nell’ultima seduta consiliare dopo la scadenza di quella con Albettone e Quinto Vicentino. Nuova segretaria sarà Laura Tamaro (che segue attualmente i Comuni di Piove di Sacco e Cadoneghe) che subentrerà così a Renato Graziani. A causa della mancata approvazione dell’immediata esecutività della delibera il Consiglio è stato riconvocato d’urgenza dopo alcuni giorni per attuare la nuova convenzione. È stata poi approvata l’adesione alla quinta edizione “Venezia da terra - Festival della storia, del Veneto e delle sue piccole comunità”, rassegna culturale itinerante avviata dai Comuni di Campiglia dei Berici, Pojana Maggiore e Orgiano. «Una nuova opportunità per incentivare il turismo culturale nella nostra realtà» ha rilevato il sindaco Mattia Veronese annunciando come sarà proprio Noventa ad ospitare venerdì 27 settembre, alle 21, al Teatro Modernissimo l’inaugurazione della rassegna con un brindisi e la successiva visita guidata a Villa Barbarigo e al Duomo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.B.