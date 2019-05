«Bisogna tornare il fulcro politico dell’Area Berica»

“Rinnoviamoci” è lo slogan del candidato sindaco, con la civica “Io credo in Noventa”, Mattia Veronese: 40 anni, impiegato amministrativo, ex assessore comunale al sociale e vicesindaco, consigliere provinciale da febbraio. Da dove nasce questo progetto e cosa l’ha spinta a proporsi alla guida del paese? Provengo dal mondo delle associazioni e la decennale esperienza amministrativa mi ha fatto crescere in competenze e responsabilità; ora mi sento pronto a provare un’esperienza nuova in sintonia con una comunità noventana che esige un rinnovamento. Da qui è partito il progetto civico che si è concretizzato nella lista “Io credo in Noventa” e di conseguenza la mia candidatura a sindaco. Quali sono le priorità del vostro programma elettorale? È un programma molto articolato che tocca vari aspetti, dalle politiche sociali e associative, ai lavori pubblici con vari interventi per l'edilizia scolastica, alla valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico, senza dimenticare la miglioria dei servizi e la tutela dell'ambiente. Dobbiamo distinguere le attività di ordinaria amministrazione, che necessariamente deve essere improntata con una miglioria del sistema burocratico e con interventi rapidi e continuativi, e le attività di straordinaria amministrazione che richiedono una progettualità a lungo respiro. Il nostro programma prevede come priorità l'istituzione di alcuni tavoli di lavoro permanenti che coinvolgeranno il mondo produttivo e le associazioni di categoria, le realtà sociali e associative per maggiormente tutelare e potenziare i servizi, realizzare eventi, ampliare la partecipazione dei nostri cittadini all'impegno civico nella comunità. Quali sono le caratteristiche della vostra lista elettorale? Si tratta di una vera lista civica composta da persone provenienti da esperienze lavorative e associative diverse. Alcuni hanno condiviso con me l’esperienza nell'attuale amministrazione comunale, altri sono all'inizio di questa nuova avventura, ma hanno già dimostrato col loro impegno di essere ben attenti alle esigenze del nostro paese. Dovesse divenire sindaco quale sarebbe la prima cosa da fare? Incontrare tutti i colleghi amministratori comunali dell'Area Berica per costituire un tavolo permanente sui temi di maggiore attualità e importanza: salute, tutela dell'ambiente, valorizzazione delle nostre risorse economiche culturali e turistiche. Noventa deve politicamente ritornare fulcro dell'Area Berica. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Felice Busato