Accese le luminarie Musica e presepio per l’animazione

Creazzo illuminata dalle luci di Natale. Con l’accensione delle ultime luminarie il paese è addobbato a festa in attesa del Natale. Il tutto grazie alla sinergia tra commercianti e artigiani che hanno acquistato le luminarie, per una spesa di 11 mila euro donandole poi al Comune che, a sua volta, si è occupato dell’installazione e di tutte le spese per un importo di oltre 20 mila euro. Intanto proseguono gli appuntamenti natalizi. Quest’oggi è in programma, alle 20.30, nella chiesa di San Nicola il premio Aido “Notte di Natale” dedicato a gruppi o associazioni che operano nel mondo del volontariato. A fare da contorno all’assegnazione del premio sarà l’ensemble “L’ottavo rigo” dell’istituto comprensivo. Domani ritorna il consueto Presepe vivente itinerante a Creazzo colle, dalle 15 alle 19, con rappresentazioni ogni 30 minuti; il corteo si snoderà lungo piazza Roma e via Marconi. Il ritrovo è alle scuole elementari in via IV Novembre. L’ingresso è gratuito con offerta libera. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato alla domenica successiva. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

