È negativo il saldo 2019 delle imprese artigiane

È negativo il saldo del rapporto tra imprese artigiane nuove e cessate (-2,3% rispetto ad una media provinciale di -0,9%) nell’Area Berica nel primo semestre del 2019 rispetto a quello di un anno prima con 645 imprese artigiane su un totale provinciale di 23.726. Andamento che è stato analizzato, nel recente annuale incontro al ristorante “Alla Busa”, dal mandamento noventano di Confartigianato con i sindaci dell’area. «Dai dati dell’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Vicenza emerge come al calo del settore del manifatturiero (- 4,8%), seguito dalle costruzioni e servizi per le persone, si contrappone la crescita anche rispetto al trend provinciale delle aziende artigiane dei servizi per le imprese (+1,1%)» ha osservato il presidente mandamentale Riccardo Barbato presente col presidente provinciale Agostino Bonomo, l’assessore alle politiche territoriali Nerio Dalla Vecchia, i componenti della Giunta mandamentale e i delegati comunali, «Fare impresa oggi presenta delle difficoltà come trovare interlocutori che diano risposte puntuali e concrete, che accettino la sfida di sostenere l’economia confrontandosi con i rappresentanti delle attività produttive». «La collaborazione e la disponibilità delle attuali amministrazioni - ha proseguito Barbato - sono forti e continue, nel rispetto delle reciproche competenze grazie anche all’avviato tavolo permanente con le sette organizzazioni territoriali. L’obiettivo è offrire agli amministratori questa nuova “rete” con impegno del mandamento in tutte le progettualità dell’IIS “Masotto” per migliorare il rapporto tra piccole imprese e offerta formativa (progetto sperimentale Apprendistato Nordest-nuovo indirizzo meccatronica-nuovo indirizzo plastica-ipotesi indirizzo moda)». Nei loro interventi i sindaci Mattia Veronese di Noventa, Massimo Zulian di Campiglia, Enrico Grandis di Sossano e Massimo Borghettini di Agugliaro hanno evidenziato il ruolo di Confartigianato Noventa quale «capofila di numerose iniziative, soprattutto con la scuola, che ci obbligano a costruire le condizioni affinchè le imprese esprimano compiutamente le loro potenzialità, una responsabilità condivisa tra istituzioni e politica con le forze economiche e sociali». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.B.