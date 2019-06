I big al festival delle bollicine

A Villa Palazzon di Colzè di Montegalda è tutto pronto per Bollicine Wine Experience, l’evento-degustazione di Associazione italiana sommelier Veneto dedicato al mondo di spumanti e champagne. La manifestazione sarà aperta oggi dalle 11 alle 21 quando le barchesse e le sale della villa ospiteranno 70 cantine da Italia e Francia. Durante la giornata sono previste anche due degustazioni guidate per scoprire alcune tra le più importanti maison dello champagne: alle 15 l’appuntamento è con i vini di Moët & Chandon e Dom Perignon, mentre alle 17.30 ci sarà una masterclass dedicata a Krug. Tra le cantine presenti al banco d’assaggio ci saranno inoltre le maggiori firme del perlage mondiale come Pol Roger, Beaufort e Laurent-Perrier, fino ai grandi nomi dello spumante italiano come Ferrari, Berlucchi e Mosnel. Accanto alle degustazioni, due laboratori di mixology dedicati alla preparazione di cocktail a base spumante guidati dal bartender Roberto Pellegrini. Alle 14 insegnerà ai partecipanti come preparare il Rossini, alle 18 si parlerà di Bellini. La sesta edizione di Bollicine Wine Experience sarà la prima a ospitare il “Trofeo Miglior Sommelier del Servizio alla Sabrage” (cioè sciabolando la bottiglia), alle 17. Ad accompagnare i calici, le specialità dell’area food nel parco di Villa Palazzon. Lo chef di trattoria da Cirillo preparerà alcuni piatti tipici del territorio, in particolare il bacalà alla vicentina, mentre il panificio Vicentini 1966 realizzerà i suoi crunch gourmet. Accanto a spumanti e champagne ci saranno le birre artigianali di LaBi di Rosà. Dalle 18 il gruppo Jazzin’ Soul accompagnerà le degustazioni con la musica di Carlo Dal Monte al piano, Federico Valdemarca al contrabbasso e Pietro Mirabassi al sassofono jazz. Il costo del biglietto per Bollicine Wine Experience è di 25 euro. Le degustazioni guidate saranno invece a numero chiuso e sarà possibile prenotare esclusivamente online sul sito di Ais Veneto. • © RIPRODUZIONE RISERVATA