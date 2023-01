Moglie e amico del boss della ’ndrangheta patteggiano per evasione fiscale

Hanno scelto di scendere a patti, e di chiudere rapidamente il processo. Non il primo, peraltro, che li vede alla sbarra a fianco di quello che è ritenuto uno dei vertici del radicamento della criminalità organizzata calabrese in Veneto. Si tratta di Francesco Frontera, 47 anni, originario di Crotone, già residente prima a Orgiano e poi a Lonigo, condannato più volte nell’ambito dei maxiprocessi contro le infiltrazioni della ’ndrangheta al Nord. In aula, con Frontera, la cui posizione è stata stralciata, c’erano sua moglie, Alexandra Dobricanovic, 39 anni, di Lonigo (difesa dall’avv. Fausto Bruzzese), e il calabrese Carlo Scarriglia, 29, sulla carta residente a Crotone, con diversi interessi fra il Vicentino e il Veronese (avv. Luigi Antonio Comberiati). Hanno patteggiato entrambi in continuazione con una sentenza del 2021 della Corte d’appello di Venezia che aveva inflitto loro 16 mesi di reclusione: Dobricanovic altri due mesi, Scarriglia altri sei davanti al giudice Venditti.

Gli imputati accusati di evasione fiscale

Gli imputati erano accusati dal pubblico ministero Chimichi, che aveva coordinato le indagini degli investigatori del nucleo provinciale di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Vicenza, di diverse ipotesi di evasione fiscale. Al centro degli accertamenti la società “Edil sistem srl” di Lonigo, di cui gli imputati erano stati, in momenti diversi, amministratori di diritto, mentre Frontera lo era stato di fatto; l’impresa aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti nel corso del 2014 e dei due anni successivi per abbassare illecitamente l’imponibile e per pagare pertanto meno tasse del dovuto. Si trattava di false fatturazioni per qualche centinaia di migliaia di euro, emesse da altre imprese, alcune delle quali calabresi, altre emiliane. Non solo: gli amministratori non avevano pagato altre imposte, utilizzando in compensazione dei crediti d’Iva risultati farlocchi.

Fra le varie fatture, ne emergono alcune che avevano per oggetto il noleggio di mezzi per il cantiere dell’autostrada A31 Valdastico sud, per il quale avevano operato nel 2014 anche i calabresi. Erano scattate verifiche a carico di tutte le imprese emissarie delle fatture, una sola del Vicentino (con sede ad Arzignano).

L'indagine berica

L’indagine fiscale berica nacque come costola di una più articolata inchiesta. Era il 13 febbraio 2017 quando furono arrestati dalla Dia Frontera, la moglie e Scarriglia. Gli inquirenti erano venuti a capo di un giro di fatture false che avevano come «centrale di smistamento», proprio la società di Frontera, la “Edil sistem srl”. Durante le intercettazioni di questa indagine, gli inquirenti, però, avevano anche ricostruito episodi tra usura, estorsione e violenze attribuibili ad altri calabresi che, poi, saranno assolti. Un evento riguardava tentata violenza «famigliare», come il pestaggio del compagno della moglie di un calabrese, morto in un agguato in Calabria ancora nel 2011.

Nel corso di quel procedimento, che si è concluso con la condanna a 16 mesi per i due imputati che ora hanno patteggiato, era caduta l’aggravante mafiosa, non individuata dai giudici nel comportamento anche di Frontera, almeno in questo procedimento penale. Si trattava di una “normale” evasione fiscale, con l’utilizzo di “cartelle” del tutto fasulle oppure di cifre gonfiate per abbassare il debito con l’erario.