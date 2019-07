Università da settembre con una laurea in lingue

A partire dal prossimo anno accademico Lonigo ospiterà un corso di laurea triennale in Scienza della mediazione linguistica. L’importante novità è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa a palazzo Pisani. L’organizzazione del nuovo ateneo è a cura della Scuola superiore di ordinamento universitario “P.M. Loria” della Società Umanitaria di Milano. Partner del progetto è il Centro consorzi Alta Formazione di Sedico. È a questi due organismi che l’amministrazione comunale leonicena si è rivolta per avviare un piano di studi che amplia l’orizzonte formativo del territorio. «A Lonigo – ha detto il sindaco Luca Restello – operano istituti superiori di ottimo livello che potranno beneficiare della presenza in città di uno sbocco universitario rivolto a un settore fondamentale come quello della mediazione linguistica. Siamo felici di affidare la realizzazione del progetto a un ente di grande caratura morale come la Società Umanitaria». Il comune sostiene il nuovo polo universitario con un cospicuo apporto di risorse. La sede di palazzo Pisani verrà fornita ai docenti in comodato gratuito; la spesa per adattare il terzo piano del cinquecentesco edificio alle necessità didattiche ammonta a 70 mila euro ed è stata recentemente approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. All’incontro di presentazione hanno partecipato il consigliere regionale Maurizio Colman e il vice presidente di Confindustria Vicenza a presidente della biblioteca La Vigna Remo Pedon. Il primo ha elogiato l’approccio concreto di una proposta formativa che offre ampie possibilità occupazionali; Pedon ha ricordato che la nostra provincia è leader nel mondo per l’esportazione e che le aziende vicentine hanno costante necessità di comunicare professionalmente con i partner stranieri. Il dettaglio del piano di studi è stato illustrato da Daniele Gallo, direttore didattico della scuola P.M. Loria, mentre il responsabile del Centro consorzi Michele Talo ha affermato che l’iniziativa leonicena si colloca nel piano generale che tenta di evitare la fuga all’estero dei nostri laureati. Altre informazioni sull’operatività sono state fornite dai docenti Michelangelo De Donà, Daniele Tabucco e Francesca Ferrazza. L’università è a numero chiuso. I primi 25 studenti ammessi verranno selezionati con un test di entrata per un massimo di cento partecipanti che si terrà a palazzo Pisani lunedì 13 settembre. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Zonin