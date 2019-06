LONIGO. Un'organizzazione criminale, responsabile di traffico illecito di rifiuti, di realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni, che avrebbe smaltito illecitamente circa 10.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania e da vari impianti del Nord Italia.

È quella che i carabinieri del Noe di Milano, con la direzione distrettuale antimafia e i pubblici ministeri Donata Costa e Silvia Bonardi, sono convinti di avere sgominato dopo aver arrestato, ieri mattina, 20 persone. Fra di loro anche Gianantonio Meneghetti, 54 anni, residente a Lonigo in via San Micheli. I militari lo hanno accompagnato in carcere in virtù di un'ordinanza di custodia cautelare: è accusato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di aver gestito abusivamente una discarica illecita a Verona, facendo da intermediario con la banda, fino al settembre scorso, quando venne sequestrata.

L'indagine era scattata lo scorso anno dopo alcuni roghi sospetti di capannoni stipati di immondizia di ogni genere in diverse regioni del Nord. Un fenomeno che aveva interessato anche il Veneto, mentre nel Vicentino la guardia di finanza ha scoperto due capannoni pieni di immondizia a Gambellara e ad Asigliano Veneto.