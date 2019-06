«Spese pazze con la card rubata» Va a processo

Il giudice Maria Trenti, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Brunino, ha rinviato a giudizio Denis Rigon, 41 anni, residente a Grumolo in via Venezia. L’imputato, difeso dall’avv. Chiara Parolin, dovrà presentarsi in aula in ottobre per rispondere di ricettazione e di indebito utilizzo di carta bancomat. I fatti contestati sarebbero avvenuti nel maggio del 2015. Rigon sarebbe venuto in possesso di un bancomat che era stato rubato ad Astrit Thaqi, 37 anni, di Grumolo (che, assistito dall’avv. Ivan Bottazzo, potrà costituirsi eventualmente parte civile per chiedere i danni); e quindi avrebbe usato la tessera per alcuni prelievi. Il 18 maggio avrebbe prelevato 500 euro dallo sportello della Cassa di risparmio del Veneto di Grumolo; nel pomeriggio avrebbe fatto il pieno - 68 euro - pagando il distributore Benza di Grisignano con il bancomat. La mattina dopo, nuovo prelievo in banca, da 4 mila euro; poi la tessera era stata bloccata dalla vittima che si era accorta degli ammanchi. Rigon contesta le accuse; lo farà in aula. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

