Speedway e veleni M5s attacca il sindaco «Va contro la città»

«Avete mai visto un sindaco che toglie alla sua città quel che funziona? E magari nel farlo finisce per prendersi le proteste anche dei suoi referenti politici? C’è, a Lonigo». Manuel Brusco, consigliere regionale del Movimento 5 stelle, torna sulla vicenda relativa alla pista da Speedway dopo che anche l’assessore regionale Donazzan, di Fratelli d’Italia, ha preso le distanze dalle scelte del sindaco leghista Restello. Sindaco che, con un’ordinanza ha determinato l’attuale chiusura dell’impianto scatenando le proteste da parte del Moto Club che lo gestiva. Secondo Brusco neppure la comune appartenenza politica «poteva coprire una decisione incomprensibile come quella di chiudere la pista, motivo di vanto internazionale per Lonigo e fonte di economia». Il rappresentante pentastellato prosegue interrogandosi sulle ragioni della chiusura, mettendo in luce come «la critica dell’assessore Donazzan evidenzi la necessità per i nostri giovani di una pratica sportiva che coinvolge centinaia di persone». Il tutto ricordando che eventuali perplessità sulla gestione potrebbero essere superate dall’impegno del Moto Club a occuparsi in futuro anche della manutenzione. «Da consigliere regionale - aggiunge - rimango esterrefatto per le decisioni che sta portando avanti l’amministrazione comunale». Da qui la decisione di chiedere al governatore Luca Zaia «compagno di viaggio in Regione dell’assessore Donazzan e ai rappresentanti politici della Lega, come il bassanese Nicola Finco di prendere una posizione in merito e fermare questa follia». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

LO.PA.