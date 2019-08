Scontro sul polo universitario M5s e sindaco ai ferri corti

L’annunciata apertura a Lonigo di un corso di laurea triennale in mediazione linguistica sta agitando le acque della politica locale. L’attacco più deciso arriva dalla senatrice Barbara Guidolin, del Movimento 5 stelle, che in un comunicato solleva seri interrogativi riguardo alla regolarità dell’operazione, sulla scia di quanto fatto dal M5s locale. «Pare che l’ente organizzatore non abbia presentato alcuna istanza per attivare i corsi accademici - si legge nella nota - Insomma si tratterebbe di una sede universitaria distaccata, non autorizzata dal Ministero. Mi rivolgo al sindaco e all’amministrazione comunale per chiedere di rassicurare la cittadinanza e rendere pubblico il decreto autorizzativo che dovrebbe obbligatoriamente figurare in Gazzetta ufficiale e che, da una nostra verifica, sembrerebbe non esserci». L’amministrazione comunale risponde con un comunicato nel quale si definisce l’osservazione avanzata dal M5s «strumentale e dettata da un grave errore di fondo: viene confuso il Polo didattico universitario con la sede periferica di un ateneo. Infatti il polo, quale emanazione/estensione della Scuola superiore “Loria” di Milano non ha personalità giuridica e non ha bisogno di un decreto per essere avviato. Gli studenti che frequenteranno le lezioni presso la struttura di Lonigo risulteranno iscritti e registrati a Milano presso la Società Umanitaria, autorizzata con decreto direttoriale del Miur del 30 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2005 n. 252 all’istituzione di una Scuola superiore per Mediatori linguistici con sede a Milano in Via Daverio 7. Alla Società Umanitaria spettava solo l’incombenza di inviare al Ministero la documentazione attinente la conformità della struttura ospitante alla normativa urbanistica, documentazione integralmente fornita dagli uffici competenti del Comune di Lonigo e risultata idonea per l’avvio del polo didattico». Il nuovo corso universitario leoniceno prenderà avvio a metà settembre con i test di ammissione per i 25 posti disponibili. L’organizzazione è a cura della Scuola superiore di ordinamento universitario “P. M. Loria” della Società Umanitaria di Milano. Partner del progetto è il Centro consorzi Alta Formazione di Sedico, nel Bellunese. La sede verrà ricavata al terzo piano di palazzo Pisani e sarà messa gratuitamente a disposizione dall’amministrazione comunale. Su questo punto interviene come consigliera regionale la leonicena Cristina Guarda: «Fatta salva la priorità di dissipare quanto prima ogni dubbio di legittimità - osserva - mi chiedo se i 70 mila euro stanziati per rendere i locali dell’antico palazzo adatti alle necessità didattiche non possano essere spesi per migliorare i servizi alle scuole dell’obbligo». «Temo inoltre - conclude la consigliera Guarda - che esista un forte rischio di sovrapposizione con altri corsi di laurea di identica specializzazione già presenti a Padova, a Verona e a Vicenza». Alle osservazioni di Cristina Guarda il sindaco Luca Restello così replica: «La consigliera preferisce ottenere un po’ di visibilità piuttosto che sostenere un’iniziativa così importante per la sua città». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Zonin