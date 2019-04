Piano interventi Sentenza del Tar respinge il ricorso

Una sentenza emessa dal Tar del Veneto in data 26 aprile dichiara inammissibile il ricorso presentato da alcuni cittadini per ottenere l’annullamento del “Piano degli interventi” approvato nel dicembre scorso dal Consiglio comunale. Firmatari della richiesta sono Chiara Gianesin e Luigi Tassoni (attuali consiglieri di minoranza) Franco Rebesan (assessore nella giunta che nella passata amministrazione approvò il Pat), e tre cittadini secondo i quali l’attuazione del progetto urbanistico danneggerebbe le loro proprietà, rappresentanti dall’avv. Antonio Ferretto. L’avv. Alessandro Callegari ha difeso la pubblica amministrazione leonicena, la provincia di Vicenza e altri cittadini indicati nel ricorso. A sostegno della richiesta, i firmatari hanno segnalato delle infrazioni che a loro avviso il Piano di intervento presenta rispetto alle normative regionali sul consumo del suolo e ai permessi di edificabilità, oltre ad altre irregolarità formali riguardanti la procedura seguita per l’approvazione del dispositivo. Il Tar ha rigettato l’istanza “perché vi è un uso improprio del ricorso collettivo”, e ciò in deroga al “principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione”. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese di giudizio al Comune e ai cointeressati per 3 mila euro per ciascuno. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.Z.