L’università in paese I dubbi dei Cinque stelle

Il polo universitario leoniceno, la cui costituzione è stata annunciata due giorni fa, incontra già un primo ostacolo di natura politica. Un comunicato emesso dal coordinamento cittadino del Movimento 5 Stelle mette infatti in dubbio la legittimità giuridica dell’operazione. «L'avvio di qualsiasi sede di attività didattica, sia centrale che periferica - si legge nella nota che è firmata da Giovanna Battaglia - è normata dal D.M. 38/2002 che attesta in modo inequivocabile come l'esercizio dell'attività accademica debba essere ottenuto mediante un decreto emesso dal ministero dell'Istruzione. A tutt’oggi non risulta che la Gazzetta Ufficiale - si legge ancora nella nota - abbia pubblicato tale documento. Il pericolo è che gli iscritti trovino non riconosciuto legalmente il percorso di studi sostenuto. Per questo chiediamo al sindaco di Lonigo, Luca Restello, di esibire pubblicamente il decreto ministeriale che autorizza la nascita del corso di laurea leoniceno». Il piano di studi in oggetto prevede il rilascio di una laurea triennale in Scienza della mediazione linguistica. Il progetto è affidato alla “Società Umanitaria” di Milano. «Come movimento politico - conclude il comunicato del coordinamento cittadino di M5S - siamo felici che la nostra città si possa arricchire con l’offerta di corsi universitari, ma vogliamo che il progetto sia in regola con le norme di legge e che garantisca la massima trasparenza nei confronti dei cittadini. È dunque necessario fare chiarezza quanto prima sula faccenda, dissipando immediatamente ogni possibile dubbio in merito». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.Z.