I campanari leoniceni tra i vertici del sodalizio

Si sono recentemente rinnovati i vertici dell'Associazione Suonatori di Campane a Sistema Veronese (Ascsv), federazione che unisce ben 80 tra scuole e orchestre campanarie di Veneto e Lombardia. Nel nuovo consiglio esecutivo sono stati eletti ben due delegati della Scuola campanaria leonicena. Andrea Bolcato è il nuovo rappresentante zonale di Vicenza e Padova, mentre Edoardo Pilotto è componente del Collegio revisori dei conti. Chiude così un anno molto intenso per la Scuola campanaria leonicena, impegnata in numerosi concorsi e chiamata a eseguire concerti o animare celebrazioni in campanili in molte località del Veneto. Ne fa parte una trentina di soci, tra cui molti giovani, che portano avanti la tradizione.

