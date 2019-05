L’epopea di Pigafetta riproposta nella mostra

In concomitanza con la sagra delle rose, l’associazione “Pigafetta 500” ha allestito una mostra sulla figura dell’illustre viaggiatore Antonio Pigafetta. Punto di partenza della mostra, la ricorrenza dei 500 anni dal primo viaggio di circumnavigazione intorno al mondo di Ferdinando Magellano e che ebbe in Antonio Pigafetta il suo grande reporter. Quindi il fatto che Lovertino e Albettone, così come altre aree del Basso Vicentino, sono stati per secoli dei domini della nobile famiglia vicentina di origine toscana. La piccola mostra visitata anche dagli alunni delle scuole, si era proposta oltre che ricordare il viaggio del Pigafetta iniziato nel 1519 e concluso nel 1522, anche delle finalità concrete. «Antonio Pigafetta – spiega Federico Pagliarin dell’associazione Pigafetta 500 e coordinatore della mostra - nella sua attività di viaggiatore e diplomatico è stato promotore della conoscenza se non del commercio del prezioso broccato, un tessuto in seta, realizzato talvolta con l’aggiunta di fibre di canapa, prodotti che nel Basso Vicentino avevano una delle sue capitali. Il nostro impegno è quello di ricreare quel- l’ambiente agricolo riprendendo la produzione della canapa, la coltura dei gelsi e l’allevamento del baco da seta». A scopo dimostrativo nella mostra è stata esposta una piccola incubatrice con i bachi nei vari stadi di sviluppo, inoltre mappe del viaggio di Pigafetta con Magellano, documenti del Balanzon, il registro degli atti notarili che documentano le proprietà dei Pigafetta nel Basso Vicentino, foto delle ville e tenute, nonché il vino dei discendenti della famiglia prodotto in una azienda a Rovolon. Il vino del navigatore, insieme con la sopressa del navigatore, presenza non arbitraria dato che si ricollega al viaggio per tutto il discorso legato alla ricerca delle spezie. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Albano Mazzaretto