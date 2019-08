L’addio al geometra «Esempio di servizio»

Decine di componenti del Cai noventano dalle t-shirt rosse con i quali aveva condiviso tante uscite in montagna, amministratori comunali, amici e conoscenti hanno gremito ieri mattina il duomo per l’ultimo commosso saluto ad Antonio Toto, il 65 anni, il geometra comunale stroncato domenica scorsa da un infarto sul massiccio del Gran Sasso, mentre stava effettuando un trekking di una settimana. Un tragico destino che ha unito nel dolore la comunità di Noventa con quelle di Zovencedo e Villaga rappresentate dai rispettivi sindaci (assieme a quello di Val Liona) dove Antonio Toto aveva diviso 39 anni di lavoro come stimato responsabile dell’ufficio tecnico, prima di andare in pensione a fine luglio. «Un esempio di servizio verso gli altri, onestà e di relazioni» ha sottolineato don Giantonio Cogo che ha celebrato il rito funebre assieme a don Alfredo Grosso parroco di Zovecendo. «L’amore per il territorio, la passione per montagna, gli amici, la famiglia e il calcio hanno caratterizzato la tua vita» lo ha ricordato il figlio Leonardo, «eri uno spirito libero» ha aggiunto l’altro figlio Filippo, «ci hai trasmesso la passione e la voglia di stare assieme» ha evidenziato una componente del Cai che stava svolgendo con Antonio il trekking in Abruzzo. «Una persona schietta, determinata, legata alle associazioni del paese» è stato il ricordo del sindaco di Zovencedo Stefania Marchesini dopo l’intervento dell’ex Luigina Crivellaro che ha ripercorso «le tante invidiabili opere realizzate, che hanno cambiato la faccia del paese, mettendoci il cuore». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.B.